Czy Donald Trump to gwarant bezpieczeństwa dla Polski? Najnowszy sondaż Opinia24 zrealizowany na zlecenie RMF FM pokazuje, że Polacy są w tej kwestii mocno podzieleni. Tylko co trzecia osoba wierzy, że możemy liczyć na wsparcie prezydenta USA, a niemal połowa jest przeciwnego zdania. Sprawdzamy, kto ufa Trumpowi, a kto podchodzi do niego z rezerwą.

Donald Trump / IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via CNP /MediaPunch/Imago Stock / East News

Sondaż Opinia24 dla RMF FM pokazuje, czy Polacy wierzą, że Donald Trump zapewni Polsce wsparcie w kwestii bezpieczeństwa.

Jak rozłożyły się głosy Polaków? Tego dowiesz się z artykułu poniżej.

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W czasie, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a zakończenie konfliktów na Bliskim Wschodzie wciąż nie jest pewne, choć Donald Trump ogłosił, że uzgodniono wstępne porozumienie z Iranem , zapytaliśmy Polaków, czy ich zdaniem nasz kraj może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.

Co myślą Polacy?

Jak się okazuje, Donald Trump nie jest dla wszystkich gwarantem bezpieczeństwa. Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 30 proc. ankietowanych wierzy, że Polska może liczyć na wsparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych w kwestiach bezpieczeństwa. Co ciekawe, jedynie 8 proc. respondentów jest o tym przekonanych w sposób zdecydowany, a 22 proc. wyraża umiarkowaną pewność.

Zdecydowanie większa grupa - aż 49 proc. Polaków - nie widzi w Trumpie sojusznika, na którego można by liczyć w trudnych czasach. W tej grupie 19 proc. badanych wyraża swoje przekonanie bardzo stanowczo, a 30 proc. raczej skłania się ku tej opinii.

Co piąty Polak nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o rolę Donalda Trumpa w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego kraju.

Jak prezentują się głosy Polaków?

Jaki wpływ na głosy ma płeć i sympatie polityczne?

Mężczyźni oraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości częściej deklarują zaufanie do Trumpa i wierzą, że Polska może liczyć na jego wsparcie.

Z kolei kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz sympatycy Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy są dużo bardziej sceptyczni wobec prezydenta USA.

Wyniki sondażu pokazują, że temat bezpieczeństwa Polski i roli amerykańskich sojuszników wciąż budzi w naszym kraju ogromne emocje. W obliczu globalnych napięć i niepewności na arenie międzynarodowej, pytanie o to, na kogo możemy liczyć, staje się coraz bardziej aktualne.