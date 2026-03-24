Litewskie wojsko informowało, że "obiekt, prawdopodobnie dron, spadł w rejonie orańskim, w pobliżu jeziora Lavysas". Wspomniany zbiornik wodny znajduje się na południu kraju, w pobliżu granicy z Białorusią. Władze zaznaczyły, że incydent nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Nowe ustalenia

Dziś o godz. 10:00 czasu lokalnego (godz. 9:00 czasu polskiego) odbyło się posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa, zwołane przez premier Litwy Ingę Ruginiene.

Po zakończeniu obrad szefowa litewskiego rządu poinformowała, że na terytorium jej kraju spadł wojskowy dron, który nadleciał z Ukrainy. Siły Kijowa wystrzeliły bezzałogowiec w stronę Rosji, ale maszyna zabłądziła i rozbiła się u naszego sąsiada.

To nie jest incydent lokalny, to element szerszego systemu bezpieczeństwa. Rosyjska agresja na Ukrainę stwarza dodatkowe ryzyko dla całego regionu - powiedziała premier Litwy.

To kolejny tego typu incydent w ostatnich latach. W 2025 roku odnotowano dwa takie zdarzenia, za każdym razem z udziałem rosyjskich bezzałogowców, które - według ustaleń służb - zmieniły kurs w wyniku działania środków walki elektronicznej i przypadkowo znalazły się nad terytorium Litwy.