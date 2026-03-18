Prokuratura zmienia sposób prowadzenia śledztwa w sprawie naruszenia we wrześniu zeszłego roku polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jak dowiedział się reporter RMF FM, wszystko po to, by udało się w końcu wydać kluczową dla postępowania opinię. Śledczy zaplanowali jej wydanie na połowę kwietnia.

Zniszczony dom w Wyrykach / Wojciech Olkuśnik / East News

Zdecydowano, że teraz wszystkie przypadki odnalezienia kolejnych szczątków rosyjskich dronów, które wleciały do Polski we wrześniu, będą kierowane do kolejnego śledztwa prowadzonego także przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Mowa już o szczątkach maszyny z okolic Konina, znalezionych w zeszłym tygodniu . Chodzi o to, by nie zlecać kolejnych opinii i nie przedłużać pracy biegłych, którzy badają te znaleziska w trwającym postępowaniu.

Śledczy chcą otrzymać ekspertyzy do 15 kwietnia. Ma być w nich ostateczne potwierdzenie, jakie obiekty wleciały do Polski w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Czy, a jeśli tak, ile było uzbrojonych i jakie stwarzały zagrożenie. W tym momencie śledztwo obejmuje obiekty znalezione w 24 lokalizacjach.

Dodatkowo prokuratura uzyskać ma potwierdzenie, co było powodem zniszczenia domu mieszkalnego w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Nieoficjalne ustalenia mówią o tym, że w dom trafiła sojusznicza rakieta, którą z samolotu wystrzelono, by unieszkodliwić nadlatujący bezzałogowiec.

W nocy z 9 na 10 września 2025 r., w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę, nawet dwadzieścia kilka dronów tego typu mogło przekroczyć polską granicę. Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków. Wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.