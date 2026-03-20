Serwis The War Zone (TWZ) doniósł, że dron RQ-180 operuje w rejonie Zatoki Perskiej. Maszyna, której istnienia Stany Zjednoczone oficjalnie nie ogłosiły, ma realizować misje rozpoznania obrazowego i elektronicznego. To maszyna zdolna do operowania na bardzo dużych wysokościach i o niezwykle długim zasięgu, może działać w tzw. bańkach antydostępowych". "USA budują drony nie na wojny, które trwają teraz, lecz na te w dalekiej przyszłości" - ocenia kmdr rez. Maksymilian Dura.
1 godz. 4 minuty temu
