W sobotę tureckie siły zbrojne przeprowadziły kontrolowaną detonację amerykańskiego bezzałogowego statku nawodnego AEGIR-W, który osiadł na brzegu Morza Czarnego w prowincji Ordu. Jak poinformowało biuro gubernatora Ordu, inspektorzy stwierdzili, że jednostka była aktywna i załadowana amunicją.

Amerykański dron wojskowy u wybrzeży Turcji / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Statek, wyprodukowany przez amerykańskiego kontrahenta obronnego Sierra Nevada Corporation, został znaleziony na plaży w dzielnicy Yuceler w dystrykcie Unye (prowincja Ordu nad Morzem Czarnym) w piątek po południu. Cywile, którzy zauważyli niezidentyfikowany obiekt, powiadomili władze, a na miejsce wysłano zespoły żandarmerii, aby zabezpieczyć teren.

Specjaliści z dowództwa S.A.S z Istambułu zbadali statek w sobotę i około godziny 14:00 czasu lokalnego stwierdzili, że jednostka jest operacyjna i przewozi amunicję. Statek został odholowany około cztery kilometry od brzegu i zniszczony w kontrolowanej eksplozji. W ramach środków ostrożności ewakuowano pobliskie domy - informuje serwis Turkiye Today.