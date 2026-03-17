Ministerstwo obrony Rumunii poinformowało we wtorek, że służby szukają fragmentów drona, które miały spaść przy granicy z Ukrainą. Do incydentu doszło minionej nocy po ataku Rosji na ukraińskie obiekty cywilne i infrastrukturalne - przekazał resort.

Rumunia. Służby szukają szczątków drona, które miały spaść na terytorium kraju po nocnym ataku Rosji na Ukrainę (zdjęcie ilustracyjne)

Minionej nocy Rosja zaatakowała obszary Ukrainy w pobliżu granicy z Rumunią.

Rumuński resort obrony poinformował, że na obszarze kraju mogły spaść szczątki drona.

Dotychczas nie ustalono konkretnego miejsca uderzenia.

Rosja zaatakowała Ukrainę w pobliżu granicy z Rumunią

W nocy z poniedziałku na wtorek siły rosyjskie zaatakowały ukraińską infrastrukturę oraz cele cywilne w pobliżu granicy z Rumunią na Dunaju. W związku z tym dwa samoloty F-16 rumuńskich sił powietrznych poderwano około godziny 1:40 - przekazało tamtejsze ministerstwo obrony. Władze wysłały także alert do okolicznych mieszkańców przygranicznego okręgu Tulcza.

Według rumuńskiego resortu obrony w pobliżu położonej nad Dunajem miejscowości Plauru mogły spaść szczątki drona. To mniej niż kilometr od granicy z obwodem odeskim na południu Ukrainy. Do poszukiwań służby przystąpiły, gdy tylko zakończył się alarm powietrzny - około godz. 3:00.