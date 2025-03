"Rosja będzie unikać kompromisów, które zagrażałyby życiu ludzi" - powiedział Siergiej Ławrow, odnosząc się do negocjacji pokojowych z Ukrainą. Szef rosyjskiej dyplomacji powtórzył stanowisko Rosji, że w żadnym wypadku nie zaakceptuje ona obecności wojsk NATO w Ukrainie, jeśli dojdzie do trwałego porozumienia pokojowego.

Siergiej Ławrow / MAXIM SHEMETOV/AFP / East News

W wywiadzie dla grupy amerykańskich blogerów Siergiej Ławrow stwierdził, że "to, co teraz dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to powrót do normalności". Mówimy o powrocie do normalności w takiej formie, w jakiej ją rozumiemy. Jesteśmy prawosławnymi chrześcijanami. Nasze wartości są generalnie podobne - wyjaśnił szef rosyjskiego MSZ, cytowany przez portal economictimes.indiatimes.com.

Jego zdaniem "faktem jest, że do władzy doszedł normalny rząd, który nie wyznaje idei antychrześcijańskich".

"Takie kraje jak USA i Rosja nigdy nie będą miały takich samych interesów narodowych"

Ławrow odniósł się również do rozmów między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Rosji w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Doszło do nich 18 lutego.

Kiedy spotkaliśmy się w Rijadzie z Marco Rubio, Mike'iem Waltzem i Steve'em Witkoffem, powiedzieli: spójrzcie, chcemy normalnych stosunków w tym sensie, że podstawą amerykańskiej polityki zagranicznej pod rządami administracji Donalda Trumpa jest interes narodowy Stanów Zjednoczonych. Ale jednocześnie rozumiemy, że inne kraje również mają swoje interesy narodowe - relacjonował Ławrow.

Według niego oczywiste jest, że kraje takie jak Stany Zjednoczone i Rosja nigdy nie będą miały takich samych interesów narodowych.

Nie będą się pokrywać, może nawet w 50 procentach. Ale kiedy już się pokrywają, sytuacja ta musi być wykorzystana do rozwinięcia tego jednoczesnego i podobnego interesu. A kiedy interesy nie pokrywają się i są sprzeczne ze sobą, wówczas odpowiedzialne kraje muszą zrobić wszystko, aby ta sprzeczność nie przerodziła się w konfrontację, zwłaszcza konfrontację militarną, która byłaby katastrofalna dla wielu innych krajów - dodał Ławrow.

"Nie zaakceptujemy wojsk NATO w Ukrainie"

Rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział również, że nie sądzi, aby Amerykanie wycofali się z NATO.

Przynajmniej prezydent Trump nigdy nie zasugerował, że tak może być. Ale powiedział wprost, że jeśli chcesz, abyśmy cię chronili, dawali ci gwarancje bezpieczeństwa, płacisz tyle, ile jest konieczne - stwierdził.

Powtórzył także, że Rosja "pod żadnym pozorem" nie zaakceptuje obecności wojsk NATO w Ukrainie w charakterze sił pokojowych. Odnosząc się do negocjacji pokojowych, Ławrow stwierdził, że "Rosja będzie unikać kompromisów, które zagrażałyby życiu ludzi".