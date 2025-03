Policyjny pies wytropił sprawcę włamania do kościoła pod Darłowem (woj. zachodniopomorskie). Owczarek Nabat doprowadził policjantów do domu 39-latka. Sprawca był pijany i spowodował zniszczenia we wnętrzu świątyni.

Nabat - policyjny pies, który wytropił złodzieja / KPP Sławno / Policja O włamaniu do kościoła w miejscowości na terenie gminy Darłowo zgłoszenie otrzymał dyżurny darłowskiego komisariatu. Sprawca wybił witraż w oknie, a następnie wszedł do środka. Włamywacz niczego nie ukradł, jednak spowodował zniszczenia w świątyni. Oszacowano je na kwotę ok. 2 tysięcy złotych. Na miejscu włamania policyjny technik zabezpieczył ślady. Wezwano także przewodnika z psem tropiącym. Nabat szybko podjął trop i doprowadził do domu, w którym mieszkał sprawca. Okazało się, że za włamaniem do kościoła stoi 39-letni mieszkaniec gminy Darłowo. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Był pijany. Pies "Nabat" doprowadził policjantów do domu włamywacza. / KPP w Sławnie / Teraz za popełnione przestępstwa 39-latek odpowie przed sądem. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.