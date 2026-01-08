Tankowiec Elbus pod banderą Palau, zmierzający do rosyjskiego portu Noworosyjsk, został w środę zaatakowany przez drona morskiego na Morzu Czarnym. Jednostka musiała zmienić kurs i zakotwiczyła u wybrzeży Turcji. W wyniku incydentu nie odnotowano rannych ani wycieku substancji ropopochodnych.

Ataki dronów na Morzu Czarnym / -/AFP/East News/x/Zrzut ekranu / East News

Według raportu Lloyd’s List Intelligence, tankowiec Elbus (IMO: 9290385), zbudowany w 2005 roku i o nośności 159 062 DWT, został zaatakowany w środę około godziny 11 polskiego czasu. Statek znajdował się około 50 km od tureckiego wybrzeża i płynął w kierunku Rosji.

Dron morski uderzył w część kadłuba, gdzie znajdowała się maszynownia.

Dane z systemu AIS wykazały, że Elbus gwałtownie zmienił kurs w kierunku tureckiego wybrzeża tuż po ataku. Tureckie media poinformowały, że na miejsce skierowano jednostki straży przybrzeżnej. Tankowiec ostatecznie zakotwiczył w pobliżu portu Inebolu.

Skutki ataku

W wyniku ataku nie ucierpiał żaden z 25 członków załogi, nie doszło także do wycieku ropy ani innych substancji niebezpiecznych.

Jak dotąd żadna ze stron nie przyznała się do przeprowadzenia ataku. Ukraińskie siły zbrojne, które w listopadzie i grudniu przeprowadziły co najmniej pięć ataków na tankowce handlujące z Rosją, nie skomentowały sprawy Elbusa.

Pod koniec listopada stawki ubezpieczeniowe dla żeglugi wzrosły po tym, jak ukraińskie drony morskie uderzyły w dwa tankowce płynące do Rosji na Morzu Czarnym. Incydenty spowodowały, że Moskwa zagroziła Ukrainie odcięciem od morza, a Ankara zaapelowała o spokój. W grudniu kolejna jednostka, pod rosyjską banderą, poinformowała, że również została zaatakowana na morzu, jednak Kijów zaprzeczył swojemu udziałowi w tym zdarzeniu.

Tankowiec Elbus zmienił właściciela w listopadzie 2025 roku. Nowy armator i zarządca statku mają siedziby w Hongkongu i Chinach. Morze Czarne pozostaje kluczowym szlakiem transportowym dla ropy, produktów naftowych i zboża, a wody morza dzielą Turcja, Rosja, Ukraina, Bułgaria, Gruzja i Rumunia.