W przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza i Tomasza Siemoniaka z Karolem Nawrockim. Podczas rozmowy poruszona zostanie m.in. kwestia braku zgody prezydenta na nominacje na I stopień oficerski funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Karol Nawrocki / Pawel Wodzynski / East News

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemoniak wspólnie zwrócili się pod koniec grudnia ub.r. do prezydenta z wnioskiem o spotkanie, w którym udział braliby również szefowie wszystkich służb.

Minister obrony narodowej powiedział w czwartek dziennikarzom w Sejmie, że takie spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Szef MON zaznaczył, że chciałby, aby podczas rozmowy miała miejsce "prezentacja działań służb na najbliższy rok". Drugą omawianą kwestią - dodał - ma być sprawa braku zgody prezydenta na nominacje na I stopień oficerski funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.