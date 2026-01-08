Kolejnych 45 Polaków opuściło jemeńską wyspę Sokotra. Loty będą się odbywać do momentu, kiedy wszyscy Polacy opuszczą wyspę - poinformowała ambasada RP w Arabii Saudyjskiej. Na piątek zaplanowano następny lot do Arabii Saudyjskiej.

Turyści pojechali na wakacje na wyspę należącą do kraju objętego wojną domową / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kilkudziesięciu Polaków utknęło na Sokotrze po ogłoszeniu blokady lotów, mimo wcześniejszych ostrzeżeń MSZ o niebezpieczeństwie podróży do Jemenu.

Ambasada RP w Rijadzie oraz Delegatura UE w Jemenie koordynowały działania w sprawie ewakuacji obywateli UE z wyspy.

Od środy lokalna linia Yemenia wznowiła loty z Sokotry, umożliwiając ewakuację turystów.

W czwartek 45 Polaków opuściło Sokotrę, a loty będą kontynuowane do czasu ewakuacji wszystkich obywateli.

Na piątek zaplanowano kolejny lot z Sokotry do Dżeddy w Arabii Saudyjskiej.

Pojechali na wakacje, nie mogli opuścić wyspy

Jeszcze w niedzielę informowano, że na jemeńskiej wyspie Sokotra w związku z ogłoszoną blokadą lotów utknęła kilkudziesięcioosobowa grupa polskich turystów, którzy pojechali tam mimo oficjalnych ostrzeżeń MSZ. Resort spraw zagranicznych już dawniej odradzał wszelkie podróże do Jemenu, w którym od blisko 12 lat trwa wojna domowa.

W poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewniał, że "Ambasada RP w Rijadzie pozostaje w stałym kontakcie z kierownictwem linii lotniczych, które potencjalnie mogłyby uruchomić połączenie umożliwiające naszym obywatelom bezpieczne opuszczenie Sokotry". "Przedstawiciele naszej placówki w Arabii Saudyjskiej koordynują wraz z Delegaturą Unii Europejskiej w Jemenie z siedzibą w Ammanie działania związane z sytuacją obywateli państw Unii Europejskiej, którzy utknęli na wyspie Sokotra" - zapewniał.

Uruchomiono połączenia lotnicze

Od środy, 7 stycznia, lokalna linia lotnicza Yemenia - jak wynikało z rozkładu komercyjnych przelotów - wznowiła połączenia z Sokotrą. Na środę był przewidziany jeden taki lot - do Dżeddy w Arabii Saudyjskiej. Z kolei na czwartek przewidziane były dwa loty - do Adenu i do Dżeddy.

Dziś około południa we wpisie na platformie X polska ambasada w Arabii Saudyjskiej poinformowała, że "dziś kolejnych 45 Polaków opuściło Sokotrę". "W koordynacji z linią Yemenia loty będą się odbywać tak długo, jak będzie potrzeba, to znaczy do momentu kiedy wszyscy Polacy opuszczą wyspę" - zapewniła ambasada.

Jak wynika z dołączonego do tego czwartkowego wpisu ambasady rozkładu komercyjnych połączeń Yemenii, na piątek, 9 stycznia, przewidziany jest kolejny lot z Sokotry. Start samolotu Airbus A320 z wyspy jest zaplanowany na godz. 10.30 lokalnego czasu, a lądowanie w Arabii Saudyjskiej trzy godziny później.

