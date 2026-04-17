Iga Świątek przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą 6:3, 4:6, 3:6 w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Stuttgarcie. Polka w przeszłości dwukrotnie triumfowała w tej imprezie.

Iga Świątek przegrała z Mirrą Andriejewą.

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek przegrała ze startującą z szóstką Rosjanką Mirrą Andriejewą 6:3, 4:6, 3:6 w ćwierćfinale turnieju tenisowego WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie.

Świątek, triumfatorka imprezy w stolicy Badenii-Wirtembergii w 2022 i 2023 roku, po raz pierwszy startowała pod wodzą nowego trenera Hiszpana Francisco Roiga. Rywalizację zaczęła od drugiej rundy, pokonując Niemkę Laurę Siegemund 6:2, 6:3.

Iga Świątek ma niekorzystny bilans bezpośrednich pojedynków z Andriejewą. Wygrała raz, przegrała trzy razy.