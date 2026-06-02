Odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu oznaczałoby, że prezydent Ukrainy do Polski nie przyjedzie już nigdy - uważa prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka. Ekspert komentował w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 konflikt wokół nadania przez Zełenskiego jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". Skórka stwierdził, że prezydent Ukrainy może wycofać się z tej decyzji, ale chyba tego nie zrobi. Nasz gość tłumaczył dlaczego.

Związek Ukraińców w Polsce nie popiera decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Oznaczałoby to podjęcie niewspółmiernych środków do tego, co zrobił ukraiński prezydent - przekonywał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka.

Gość Piotra Salaka tłumaczył, iż decyzja, by nadać jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA" w kontekście ukraińskim jest "dosyć zrozumiała". Dla Ukraińców walczących w tej chwili kluczową sprawą jest walka z Rosją i żołnierze UPA, którzy walczyli w latach już po rzezi wołyńskiej (...) dokonywali aktów sabotażu, wysadzali sowieckie mosty, zabijali sowieckich generałów - ci ludzie są dla ukraińskich sił specjalnych wzorami. To są bohaterowie, których oni chcą naśladować - mówił Skórka.

Ekspert negatywnie ocenił ewentualne ucięcie relacji na poziomie najważniejszych przedstawicieli państwa w momencie, gdy Ukraina jest dla Polski ważnym elementem bezpieczeństwa, a Warszawie zależy na współpracy gospodarczej z Kijowem.

Nasz gość określił decyzję ukraińskiego przywódcy mianem pomyłki. (Zełenski) chyba nie dostrzegł faktu, że ta decyzja będzie przyjęta w Polsce tak źle - powiedział. Przywołał też zapewniania ukraińskiej dyplomacji, że nie miała ona intencji antypolskich.

