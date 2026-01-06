Londyńska Chelsea już z nowym trenerem. We wtorek następcą zwolnionego w Nowy Rok Enzo Mareski ogłoszony został Liam Rosenior.

Liam Rosenior / MOHAMED MESSARA / PAP/EPA

Liam Rosenior został nowym trenerem Chelsea.

Zastąpił Enzo Mareskę, który został zwolniony po słabych wynikach zespołu.

41-letni szkoleniowiec odszedł ze Strasbourga, gdzie pracował od lipca 2024 roku.

Wcześniej prowadził Derby County i Hull City.

Liam Rosenior został nowym trenerem piłkarzy Chelsea - poinformował we wtorek klub Premier League. Szkoleniowiec podpisał kontrakt do 2032 roku.

Anglik zastąpił Włocha Marescę po tym, jak ten został zwolniony ze względu na słabe wyniki drużyny. W Premier League Chelsea wygrała tylko jedno z ostatnich siedmiu spotkań i w tabeli zajmuje piąte miejsce.

"Jestem niezwykle zaszczycony nominacją na trenera Chelsea Football Club. To klub o wyjątkowym duchu i dumnej historii zdobywania trofeów" - powiedział nowy szkoleniowiec w oświadczeniu.

41-letni trener zrezygnował tym samym ze stanowiska we francuskim Strasbourgu, w którym pracował od lipca 2024 roku.

Wcześniej Rosenior prowadził zespoły Derby County i Hull City.