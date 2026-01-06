Londyńska Chelsea już z nowym trenerem. We wtorek następcą zwolnionego w Nowy Rok Enzo Mareski ogłoszony został Liam Rosenior.

  • Liam Rosenior został nowym trenerem Chelsea.
  • Zastąpił Enzo Mareskę, który został zwolniony po słabych wynikach zespołu.
  • 41-letni szkoleniowiec odszedł ze Strasbourga, gdzie pracował od lipca 2024 roku.
  • Wcześniej prowadził Derby County i Hull City.  
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Zobacz również:

Liam Rosenior został nowym trenerem piłkarzy Chelsea - poinformował we wtorek klub Premier League. Szkoleniowiec podpisał kontrakt do 2032 roku.

Anglik zastąpił Włocha Marescę po tym, jak ten został zwolniony ze względu na słabe wyniki drużyny. W Premier League Chelsea wygrała tylko jedno z ostatnich siedmiu spotkań i w tabeli zajmuje piąte miejsce.

"Jestem niezwykle zaszczycony nominacją na trenera Chelsea Football Club. To klub o wyjątkowym duchu i dumnej historii zdobywania trofeów" - powiedział nowy szkoleniowiec w oświadczeniu.

41-letni trener zrezygnował tym samym ze stanowiska we francuskim Strasbourgu, w którym pracował od lipca 2024 roku. 

Wcześniej Rosenior prowadził zespoły Derby County i Hull City.