Jannik Sinner zapisał się na kartach historii światowego tenisa, wygrywając prestiżowy turniej ATP Masters 1000 w Miami i kompletując tzw. "Sunshine Double". 24-letni Włoch pokonał w finale Czecha Jiriego Leheckę 6:4, 6:4, stając się ósmym tenisistą w dziejach, który w jednym sezonie zwyciężył zarówno w Indian Wells, jak i w Miami.

Jannik Sinner po raz kolejny udowodnił, że należy do ścisłej światowej czołówki. W finale turnieju ATP Masters 1000 w Miami nie dał szans Jiriemu Leheszce, wygrywając 6:4, 6:4. Tym samym Włoch powtórzył sukces sprzed kilku tygodni, kiedy triumfował w Indian Wells. Osiągnięcie obu tych zwycięstw w jednym sezonie określane jest mianem "Sunshine Double" i należy do jednych z najtrudniejszych wyzwań w zawodowym tenisie.

Prestiżowy "Sunshine Double" - elitarne grono

Sinner dołączył do wąskiego grona tenisistów, którym udało się wygrać oba amerykańskie turnieje Masters 1000 w jednym sezonie. Przed nim dokonali tego m.in. Roger Federer, Novak Djoković czy Andre Agassi. Ostatnim, który tego dokonał, był Federer w 2017 roku. Warto podkreślić, że Sinner jest pierwszym tenisistą, który zdobył "Sunshine Double" bez straty seta w obu turniejach - to absolutny rekord w historii tej rywalizacji.

Finałowy pojedynek w Miami rozpoczął się z ponadgodzinnym opóźnieniem z powodu intensywnych opadów deszczu. Po wygraniu pierwszego seta przez Sinnera, mecz musiał zostać ponownie przerwany na ponad godzinę. Po wznowieniu gry Włoch zachował zimną krew i w decydujących momentach drugiego seta przełamał rywala, zapewniając sobie zwycięstwo po godzinie i 33 minutach rywalizacji.

Lehecka z historycznym awansem

Jiri Lehecka po raz pierwszy w karierze dotarł do finału turnieju tej rangi. Mimo porażki z Sinnerem, Czech może być zadowolony ze swojego występu - awansował na najwyższe w karierze, 15. miejsce w światowym rankingu ATP. Warto dodać, że był to już czwarty pojedynek obu tenisistów i czwarta wygrana Sinnera.

W tegorocznej edycji turnieju w Miami polscy tenisiści nie odegrali znaczącej roli. Hubert Hurkacz odpadł już w pierwszej rundzie, a Kamil Majchrzak zakończył swój udział na trzeciej rundzie.