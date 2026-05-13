Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z RC Lens 2:0. Na jedną kolejkę przed końcem ligowych rozgrywek zapewnili sobie mistrzostwo Francji. To piąty z rzędu i 14. w historii tytuł stołecznej ekipy.

Ibrahim Mbaye z PSG

W 29. minucie meczu bramkę zdobył Gruzin Chwicza Kwaracchelia, któremu asystował Ousmane Dembele. Piłkarze RC Lens przeważali, oddali więcej celnych strzałów od gości, ale dobrze spisywał się ich rosyjski bramkarz Matwiej Safonow, którego wybrano najlepszym piłkarzem meczu.



W doliczonym czasie drugiej połowy goście przeprowadzili skuteczny kontratak. Desire Doue podał do Senegalczyka Ibrahima Mbaye, który uderzył bez przyjęcia, piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do bramki.

Desire Doue i Joao Neves



PSG od 2013 roku wywalczyło 12 mistrzostw Francji. W ciągu tego okresu tylko dwukrotnie rywalom udało się przełamać hegemonię stołecznego klubu - w 2017 roku uczyniło to AS Monaco, a cztery lata później Lille OSC.

Aż 11 tytułów, co jest rekordem ligi, wywalczył z PSG brazylijski obrońca Marquinhos, który dołączył do klubu w 2013 roku.

Mecze ostatniej, 34. kolejki Ligue 1 zostaną rozegrane w niedzielę. W górnej części tabeli wciąż toczy się walka o europejskie puchary, natomiast w dolnej - o utrzymanie.