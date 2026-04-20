W najnowszym zestawieniu światowego rankingu tenisistów ATP Hubert Hurkacz zachował 63. miejsce. Kamil Majchrzak spadł na 74. pozycję po przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Na szczycie klasyfikacji pozostaje Jannik Sinner, który wyprzedza Carlosa Alcaraza.

Hubert Hurkacz

Jannik Sinner, włoski tenisista, utrzymuje się na pierwszym miejscu światowego rankingu ATP. W najnowszym notowaniu, opublikowanym 20 kwietnia 2026 roku, Sinner powiększył swoją przewagę nad Carlosem Alcarazem do 390 punktów. Włoch, mimo przerwy od startów po triumfie w prestiżowym turnieju ATP 1000 w Monte Carlo, zyskał na dystansie do rywala dzięki niepowodzeniu Hiszpana.

Carlos Alcaraz, który w minionym tygodniu występował w turnieju ATP 500 w Barcelonie, musiał wycofać się z rozgrywek z powodu kontuzji. Tym samym nie obronił punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo, co przełożyło się na stratę w klasyfikacji generalnej.

Zmiany w czołówce rankingu

W pierwszej dziesiątce rankingu ATP doszło do jednej zmiany. Amerykanin Taylor Fritz awansował na siódmą pozycję, zamieniając się miejscami z Australijczykiem Alexem de Minaurem, który obecnie zajmuje ósme miejsce. Kolejne lokaty w top 10 pozostały bez zmian. Na trzecim miejscu utrzymuje się Niemiec Alexander Zverev, a tuż za nim plasuje się serbska legenda tenisa, Novak Djoković.

Wysoko w rankingu pozostają także Felix Auger-Aliassime z Kanady, Ben Shelton ze Stanów Zjednoczonych, Lorenzo Musetti z Włoch oraz Daniił Miedwiediew z Rosji.

Polacy w rankingu ATP: stabilizacja i nieznaczne spadki

Hubert Hurkacz, najlepszy obecnie polski tenisista, nie zmienił swojej pozycji i nadal zajmuje 63. miejsce z dorobkiem 845 punktów. W minionym tygodniu Hurkacz odpoczywał po udanym występie w Monte Carlo, co pozwoliło mu utrzymać dotychczasową lokatę.

Kamil Majchrzak, drugi z Polaków w rankingu, zanotował niewielki spadek - z 72. na 74. miejsce. Powodem była przerwa w startach spowodowana kontuzją kolana, która uniemożliwiła mu walkę o kolejne punkty rankingowe.

Aktualna czołówka rankingu ATP (stan na 20 kwietnia 2026):

1. Jannik Sinner (Włochy) - 13 350 pkt

2. Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 12 960 pkt

3. Alexander Zverev (Niemcy) - 5 255 pkt

4. Novak Djoković (Serbia) - 4 710 pkt

5. Felix Auger-Aliassime (Kanada) - 4 100 pkt

6. Ben Shelton (USA) - 4 070 pkt

7. Taylor Fritz (USA) - 3 870 pkt

8. Alex de Minaur (Australia) - 3 845 pkt

9. Lorenzo Musetti (Włochy) - 3 715 pkt

10. Daniił Miedwiediew (Rosja) - 3 560 pkt

63. (63) Hubert Hurkacz (Polska) - 845 pkt

74. (72) Kamil Majchrzak (Polska) - 767 pkt