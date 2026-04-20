Coraz więcej Amerykanów negatywnie ocenia działania prezydenta Donalda Trumpa - wynika z najnowszego sondażu NBC News Decision Desk. Spada zaufanie do polityki gospodarczej, a społeczeństwo jest podzielone w sprawie wojny z Iranem i kwestii imigracyjnych.

Notowania prezydenta USA Donalda Trumpa spadły do najniższego poziomu w kadencji, a większość Amerykanów krytycznie ocenia sytuację gospodarczą i działania wobec Iranu.

Z sondażu wynika m.in., że społeczeństwo coraz mocniej popiera zaostrzenie przepisów wyborczych.

Według badania, aż dwie trzecie respondentów uważa, że Stany Zjednoczone zmierzają w złym kierunku. Największym problemem dla Amerykanów pozostaje gospodarka - wskazało ją 29 proc. ankietowanych, wyprzedzając zagrożenia dla demokracji (24 proc.), opiekę zdrowotną (12 proc.) i przestępczość (10 proc.).

Najwięcej obaw budzi inflacja i rosnące koszty życia - aż 45 proc. badanych wskazało te kwestie jako najważniejsze. Oceny prezydenta w tej sferze są wyjątkowo surowe - negatywnie ocenia ją 68 proc. badanych, a ponad połowa wyraża zdecydowaną dezaprobatę.

W porównaniu z ubiegłym rokiem odsetek negatywnych ocen polityki gospodarczej wzrósł o 7 punktów procentowych. Spadek zaufania widoczny jest także wśród wyborców partii rządzącej - poparcie dla działań antyinflacyjnych administracji wśród republikanów spadło o 10 punktów procentowych.

Rosnące ceny i podziały społeczne

Czterech na dziesięciu Amerykanów uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu ostatniego roku. Różnice w ocenie sytuacji przebiegają wzdłuż linii partyjnych: 55 proc. demokratów i 46 proc. niezależnych deklaruje pogorszenie, podczas gdy 34 proc. republikanów twierdzi, że ich sytuacja się poprawiła. Rosnące ceny benzyny są problemem dla niemal dwóch trzecich respondentów, szczególnie dotkliwym dla pracowników fizycznych i osób z niższym wykształceniem.

Wojna z Iranem i polityka imigracyjna

Oceny działań prezydenta w związku z wojną z Iranem pozostają stabilne, mimo ogłoszenia zawieszenia broni 8 kwietnia. Około jedna trzecia badanych popiera te działania, przy wyraźnej polaryzacji politycznej: sprzeciw wyrażają niemal wszyscy demokraci i większość niezależnych, podczas gdy 74 proc. republikanów je aprobuje.

61 proc. Amerykanów sprzeciwia się dalszej eskalacji militarnej, a wśród osób poniżej 30. roku życia odsetek ten sięga aż 74 proc.

W kwestii polityki imigracyjnej sondaż pokazuje mieszane nastroje - 44 proc. badanych ją popiera, co oznacza niewielką poprawę względem początku roku, choć większość nadal pozostaje krytyczna.

Rosnące poparcie dla zaostrzenia przepisów wyborczych

Sondaż wskazuje także na rosnące poparcie dla zaostrzenia przepisów wyborczych. Trzy czwarte respondentów opowiada się za obowiązkowym dokumentem tożsamości przy głosowaniu, a większość z nich także za wymogiem potwierdzenia obywatelstwa.