Na ten mecz czeka cała siatkarska Polska. Biało-Czerwoni zmierzą się z Włochami w półfinale mistrzostw świata. Znamy już dokładną datę i godzinę rozpoczęcia bitwy o finał czempionatu na Filipinach.

Polscy siatkarze podczas mistrzostw świata / ROLEX DELA PENA / PAP/EPA

W środę w pierwszym ćwierćfinale Włosi bez straty seta rozprawili się z Belgią, a w drugim Polska nie dała szans Turcji.

W czwartkowych ćwierćfinałach doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. Najpierw Czesi pokonali Iran, a następnie Bułgaria w tie-breaku wygrała z USA.

Mecz Polska - Włochy

Dopiero po zakończeniu wszystkich ćwierćfinałów organizatorzy mistrzostw świata zdecydowali o godzinach rozpoczęcia poszczególnych półfinałów.

Mecze półfinałowe zaplanowano na najbliższą sobotę 27 września.

Najpierw rozegrany zostanie mecz Czechy - Bułgaria, który rozpocznie się w sobotę o godzinie 8.30 czasu polskiego.

Drugi półfinał, czyli mecz Polska - Włochy, zaplanowano na godzinę 12.30 w sobotę.

Kiedy finał MŚ?

Na najbliższą niedzielę zaplanowano mecz o trzecie miejsce i finał mistrzostw świata na Filipinach.

Tytułu bronią Włosi, którzy przed trzema laty pokonali w finale... Polaków.