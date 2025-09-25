Na ten mecz czeka cała siatkarska Polska. Biało-Czerwoni zmierzą się z Włochami w półfinale mistrzostw świata. Znamy już dokładną datę i godzinę rozpoczęcia bitwy o finał czempionatu na Filipinach.
W środę w pierwszym ćwierćfinale Włosi bez straty seta rozprawili się z Belgią, a w drugim Polska nie dała szans Turcji.
W czwartkowych ćwierćfinałach doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. Najpierw Czesi pokonali Iran, a następnie Bułgaria w tie-breaku wygrała z USA.
Dopiero po zakończeniu wszystkich ćwierćfinałów organizatorzy mistrzostw świata zdecydowali o godzinach rozpoczęcia poszczególnych półfinałów.
Mecze półfinałowe zaplanowano na najbliższą sobotę 27 września.
Najpierw rozegrany zostanie mecz Czechy - Bułgaria, który rozpocznie się w sobotę o godzinie 8.30 czasu polskiego.
Drugi półfinał, czyli mecz Polska - Włochy, zaplanowano na godzinę 12.30 w sobotę.
Na najbliższą niedzielę zaplanowano mecz o trzecie miejsce i finał mistrzostw świata na Filipinach.
Tytułu bronią Włosi, którzy przed trzema laty pokonali w finale... Polaków.