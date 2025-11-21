Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn w 2027 roku odbędą się w Polsce. Turniej z udziałem 32 drużyn zostanie rozegrany w co najmniej czterech miastach, a kluczowe spotkania z udziałem Polaków - w przypadku awansu - odbędą się w łódzkiej Atlas Arenie. Faza grupowa z udziałem Biało-Czerwonych zaplanowana jest w Gdańsku.

Turniej odbędzie się we wrześniu 2027 roku z udziałem 32 drużyn.

Mecze fazy grupowej z udziałem Polaków odbędą się w Gdańsku.

W Łodzi rozegrane zostaną spotkania 1/8 i 1/4 finału.

Olsztyn także jest jednym z miast, do których zawita turniej.

We wrześniu 2027 roku Polska stanie się centrum światowej siatkówki. Mistrzostwa świata mężczyzn z udziałem 32 reprezentacji zostaną rozegrane w co najmniej czterech polskich miastach. To kolejny raz, kiedy nasz kraj gościć będzie największe siatkarskie święto.

Kluczowe mecze w Łodzi, faza grupowa w Gdańsku

W piątek ogłoszono, że jednym z miast-gospodarzy będzie Łódź. W tamtejszej Atlas Arenie zaplanowano aż 18 spotkań, w tym mecze 1/8 i 1/4 finału. Jeśli polska reprezentacja awansuje do drugiej fazy turnieju, to właśnie w Łodzi będzie walczyć o awans do półfinału.

Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania w fazie grupowej w gdańskiej Ergo Arenie. To tam będą rozgrywać swoje pierwsze mecze podczas mistrzostw świata. Gdańsk już wielokrotnie gościł najważniejsze siatkarskie imprezy, a teraz ponownie stanie się areną zmagań najlepszych drużyn globu.

Wcześniej poinformowano, że jednym z miast-gospodarzy fazy grupowej mistrzostw świata siatkarzy będzie także Olsztyn. W zmodernizowanej hali Urania rozegrane zostaną mecze dwóch grup turniejowych, a kibice będą mogli obejrzeć dwanaście spotkań z udziałem czołowych reprezentacji świata.

Łódź - sprawdzona siatkarska arena

Atlas Arena w Łodzi to miejsce doskonale znane kibicom siatkówki. W 2014 roku rozgrywano tam mecze mistrzostw świata, a w 2024 roku odbył się finałowy turniej Ligi Narodów. Miasto od lat jest gospodarzem najważniejszych wydarzeń siatkarskich, co potwierdza jego pozycję na siatkarskiej mapie Polski.