Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla wielu polskich rodzin. Jednym z najważniejszych momentów tego wieczoru jest wspólna modlitwa i odczytanie fragmentu Biblii przed rozpoczęciem kolacji. Sprawdzamy, jaki fragment Pisma Świętego jest tradycyjnie czytany 24 grudnia oraz wyjaśniamy, skąd wzięła się ta tradycja.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Przed wigilijną kolacją tradycyjnie odczytuje się fragment Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 1-14).

Tekst ten opisuje narodziny Jezusa Chrystusa, które są centralnym wydarzeniem świąt Bożego Narodzenia.

Zwyczaj czytania Biblii i wspólnej modlitwy jest kultywowany w wielu polskich domach.

Tradycja modlitwy i czytania Biblii w Wigilię

Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najbardziej uroczystych i rodzinnych wieczorów w polskiej tradycji. Zanim rodzina zasiądzie do stołu, zgodnie z obyczajem, czeka się na pojawienie się pierwszej gwiazdki na niebie. To symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która według Biblii zwiastowała narodziny Jezusa Chrystusa i prowadziła Trzech Króli do miejsca Jego narodzin.

Wielu Polaków rozpoczyna wigilijną wieczerzę od wspólnej modlitwy oraz odczytania fragmentu Pisma Świętego. Ten moment jest nie tylko wyrazem wiary, ale także sposobem na podkreślenie duchowego wymiaru świąt. Wspólne czytanie Biblii przypomina o istocie Bożego Narodzenia i wprowadza wszystkich w świąteczny nastrój.

Jaki fragment Biblii czytamy w Wigilię?

Najczęściej wybieranym fragmentem Pisma Świętego podczas Wigilii jest Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 2, wersety 1-14. To właśnie ten fragment najpełniej opisuje okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa. W innych Ewangeliach - według św. Marka i św. Jana - nie znajdziemy szczegółowego opisu tego wydarzenia, natomiast św. Mateusz skupia się na wydarzeniach poprzedzających i następujących po narodzinach.

Odczytanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza stało się tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W wielu domach to właśnie ten tekst rozpoczyna wigilijną wieczerzę, tuż przed podzieleniem się opłatkiem i złożeniem sobie życzeń.

Pełny tekst Ewangelii na Wigilię

Poniżej prezentujemy fragment Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 1-14), który tradycyjnie czyta się przed wigilijną kolacją:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

Symbolika i znaczenie wigilijnego czytania Biblii

Odczytanie fragmentu Ewangelii przed wigilijną kolacją to nie tylko pielęgnowanie tradycji, ale także okazja do refleksji nad sensem świąt Bożego Narodzenia. Tekst ten przypomina o narodzinach Jezusa Chrystusa - wydarzeniu, które dla chrześcijan jest symbolem nadziei, pokoju i miłości. Wspólna modlitwa i lektura Pisma Świętego zbliżają rodzinę, pozwalają zatrzymać się na chwilę i poczuć wyjątkową atmosferę tego wieczoru.

Tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie

Zwyczaj czytania fragmentu Biblii w Wigilię jest obecny w polskich domach od wielu lat. Przekazywany z pokolenia na pokolenie, stanowi ważny element świątecznych obchodów. Dla wielu rodzin to właśnie ten moment jest najbardziej wzruszający i podniosły, a wspólna modlitwa i refleksja nad tekstem Ewangelii wprowadzają wszystkich w świąteczny nastrój.