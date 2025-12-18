Polska po raz kolejny została gospodarzem mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn. Najbliższy mundial odbędzie się w 2027 roku. W czwartek Katowice dołączyły do grona miast współgospodarzy tego turnieju.

Polska po raz kolejny stanie się centrum światowej siatkówki. W 2027 roku nasz kraj będzie gospodarzem mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn, a do grona miast współorganizujących turniej dołączyły właśnie Katowice.

Legendarna hala Spodek ponownie stanie się miejscem najważniejszych siatkarskich rozgrywek.





Katowice dołączają do grona gospodarzy

Turniej odbędzie się w dniach 10-26 września 2027 roku. Katowice będą gościć osiem zespołów z dwóch grup - "A" oraz "B". Mecze w Spodku rozpoczną się już 10 września.

Oprócz Katowic, gospodarzami mistrzostw będą także Gdańsk, Olsztyn i Łódź.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, nie kryje dumy z wyboru miasta na gospodarza tak prestiżowego wydarzenia.

Katowice od lat kojarzone są z sukcesami polskiej siatkówki. Reprezentacja Polski właśnie w Spodku rozgrywała mecze Ligi Światowej, tutaj odbywały się mistrzostwa Europy czy w końcu największe sukcesy, a więc mistrzostwo i wicemistrzostwo świata odpowiednio w 2014 i w 2022 r., które nasi siatkarze wywalczyli w tej legendarnej hali. Jestem przekonany, że w 2027 kibice ponownie stworzą w Spodku niesamowitą atmosferę. Wybór Katowic do roli miasta-gospodarza odbieram jako wyraz zaufania ze strony organizatorów turnieju oraz uznania dla profesjonalizmu miasta w organizacji wcześniejszych wydarzeń, nie tylko siatkarskich - podkreślił.

Nie tylko kibice, ale i przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej są zachwyceni powrotem mundialu do Katowic.

Prezes PZPS, Sebastian Świderski, podkreśla wyjątkowość tej lokalizacji. W Spodku odbyły się pamiętne dla mnie mecze. Uczestniczyłem w nich jako zawodnik, kibic, a obecnie jako prezes PZPS. W Spodku panuje niepowtarzalna atmosfera, która mimo upływu lat wywołuje ciarki na moim ciele. Cieszę się bardzo, że katowickiej hali nie zabraknie podczas najważniejszej sportowej imprezy 2027 roku - mówi Świderski.

Katowice od lat są ważnym punktem na siatkarskiej mapie Polski. W tym roku w mieście odbył się 31. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving. W turnieju centralnym udział wzięło aż 1536 zawodniczek i zawodników z całej Polski, reprezentujących 384 drużyny.

