Według pierwotnych założeń, wysokość podatku miała być uzależniona od roku produkcji pojazdu oraz emisji spalin. Najwyższe stawki przewidziano dla najstarszych samochodów, czyli tych najbardziej zanieczyszczających środowisko. Opłatę planowano pobierać przy rejestracji auta, a od 2026 roku miała być naliczana corocznie.

Celem projektu było ograniczenie importu starszych samochodów i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.

Decyzja oczekiwana przez kierowców

Zamiast podatku, rząd uruchomił program "NaszEauto", który przewiduje dopłaty do zakupu lub leasingu samochodów elektrycznych. Program jest skierowany do osób fizycznych oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 40 tysięcy złotych, a środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Nabór wniosków do programu rozpoczął się 3 lutego 2025 roku.

O wycofaniu się z podatku mówiło się już od kilku miesięcy. Premier Donald Tusk jeszcze w czerwcu zapowiadał, że rząd rozważa rezygnację z tego rozwiązania po rozmowach z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. W 2024 roku także minister klimatu Paulina Hennig-Kloska informowała, że Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek o zamianę podatku na program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych.