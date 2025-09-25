"Uzgodniliśmy, że od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy" - poinformował w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Warszawa ogranicza sprzedaż alkoholu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rafał Trzaskowski poinformował w czwartek, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, na której przyjęta będzie uchwała ws. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach - Pradze Północ i Śródmieściu - od początku listopada.

Zapowiedział, że wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji złoży jeszcze w tym tygodniu.

Co najważniejsze, uzgodniliśmy także, że od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku - przekazał.