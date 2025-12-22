„Jurajscy Rycerze” grali już z ekipą Volei Renata w grupie. Wtedy wygrali po ciężkim boju 3:2.

W tie-breaku gospodarze turnieju prowadzili już 10:5, a skończyło się wygraną rywali 16:14. W grupie drużyna trenera Winiarskiego pokonała potem katarski Al-Rayyan Sports Club i inny zespół gospodarzy Praia Clube po 3:0, co dało jej pierwsze miejsce.

W drugiej grupie rywalizowały Sada Cruzeiro (Brazylia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Swehly Sports Club (Libia) i Osaka Bluteon (Japonia).

Gospodarzem mistrzostw była Volei Renata, Katarczycy to klubowy mistrz Azji (wyprzedzili Blueton), a Praia – wicemistrz Ameryki Południowej. Te ostatnie rozgrywki wygrała Sada, Włosi byli najlepsi w Europie, a Libijczycy – w Afryce.

„Jurajscy Rycerze” przed wylotem pokonali w Sosnowcu Asseco Resovię Rzeszów 3:1 w pierwszym meczu grupowym Ligi Mistrzów.

Zawiercianie w minionym sezonie po raz pierwszy wystąpili w finale Ligi Mistrzów, w którym przegrali w Łodzi z ekipą z Perugii 2:3.

Ostatnim polskim przedstawicielem w KMŚ była w 2018 roku Asseco Resovia Rzeszów, która zajęła czwarte miejsce w turnieju rozgrywanym w Częstochowie.

W 2023 z udziału zrezygnowały kędzierzyńska Zaksa i Jastrzębski Węgiel, a rok później drugi z tych klubów.

Klubowe Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej

KMŚ odbywają się od 1989 roku, ale z przerwą w latach 1993-2008.

Polskie drużyny czterokrotnie stanęły na podium. PGE Skra Bełchatów w latach 2009-10 sięgnęła po wicemistrzostwo, a w 2012 zdobyła brąz.

Srebrny medal w 2011 roku wywalczył Jastrzębski Węgiel.