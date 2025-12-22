Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie pokonali brazylijski zespół Volei Renata 3:0 (27:25, 25:19, 25:21) w meczu o trzecie miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Belem (Brazylia). Pierwsze miejsce zajęła włoska drużyna Sir Sicoma Monini Perugia, która w finale pokonała japońską Osakę Bluteon 3:0.

Zobacz również:

Kibice obejrzeli w niedzielnym spotkaniu mnóstwo widowiskowych obron piłki i zwrotów akcji. Brazylijczycy w końcówce pierwszej partii prowadzili 24:21 i przegrali ją, mając cztery piłki setowe. 

W roli głównej w "Jurajskiej Armii" wystąpił środkowy Jurij Gladyr. Najpierw pojedynczym blokiem doprowadził do remisu po 24, a później asem serwisowym skończył tę część.

Po zmianie stron zawiercianie spokojnie, sukcesywnie powiększali przewagę (10:6, 14:9, 20:15), korzystając również z błędów rywali. 

Po „kiwce” rozgrywającego Miguela Tavaresa Aluron CMC prowadził w setach 2:0. Wicemistrzowie Polski w trzeciej partii cały czas skutecznie odpierali pogoń rywali, walczących o zniwelowanie strat, sięgających czterech punktów. 

Brazylijczycy przegrywali w końcówce tylko 20:21, jednak później więcej spokoju zachowali zawodnicy trenera Michała Winiarskiego, którzy po skutecznym bloku cieszyli się ze zdobycia brązowych medali.

„Jurajscy Rycerze” grali już z ekipą Volei Renata w grupie. Wtedy wygrali po ciężkim boju 3:2. 

W tie-breaku gospodarze turnieju prowadzili już 10:5, a skończyło się wygraną rywali 16:14. W grupie drużyna trenera Winiarskiego pokonała potem katarski Al-Rayyan Sports Club i inny zespół gospodarzy Praia Clube po 3:0, co dało jej pierwsze miejsce. 

W drugiej grupie rywalizowały  Sada Cruzeiro (Brazylia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Swehly Sports Club (Libia) i Osaka Bluteon (Japonia).

Gospodarzem mistrzostw była Volei Renata, Katarczycy to klubowy mistrz Azji (wyprzedzili Blueton), a Praia – wicemistrz Ameryki Południowej. Te ostatnie rozgrywki wygrała Sada, Włosi byli najlepsi w Europie, a Libijczycy – w Afryce.

„Jurajscy Rycerze” przed wylotem pokonali w Sosnowcu Asseco Resovię Rzeszów 3:1 w pierwszym meczu grupowym Ligi Mistrzów.

Zawiercianie w minionym sezonie po raz pierwszy wystąpili w finale Ligi Mistrzów, w którym przegrali w Łodzi z ekipą z Perugii 2:3.

Ostatnim polskim przedstawicielem w KMŚ była w 2018 roku Asseco Resovia Rzeszów, która zajęła czwarte miejsce w turnieju rozgrywanym w Częstochowie.

W 2023 z udziału zrezygnowały kędzierzyńska Zaksa i Jastrzębski Węgiel, a rok później drugi z tych klubów.

Klubowe Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej

KMŚ odbywają się od 1989 roku, ale z przerwą w latach 1993-2008

Polskie drużyny czterokrotnie stanęły na podium. PGE Skra Bełchatów w latach 2009-10 sięgnęła po wicemistrzostwo, a w 2012 zdobyła brąz. 

Srebrny medal w 2011 roku wywalczył Jastrzębski Węgiel.