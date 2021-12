"Wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 to ostateczność" - ocenił na wirtualnej konferencji prasowej dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge. "Powinno się po to sięgać jedynie wtedy, gdy wszystkie inne środki, by zwiększyć liczbę zaszczepień zostaną wyczerpane" – uważa.

REKLAMA