Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro nie stawił się na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Jej członkowie zwrócą się do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie grzywną byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro / Piotr Nowak / PAP

Szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) zaznaczyła, że była to szósta próba przesłuchania b. szefa MS.

Wniosek o zwrócenie się do sądu, celem ukarania Ziobry za niestawiennictwo maksymalną grzywną złożył Tomasz Trela (Lewica). Jak stwierdził, Ziobro stchórzył, boi się konfrontacji z faktami i dokumentami, którymi dysponuje komisja.

Pewnie będziemy kończyć wnioskiem do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Ta procedura powinna być dzisiaj rozpoczęta - dodał Trela.

Sroka powiedziała, że nie ma wątpliwości, że Ziobro został skutecznie powiadomiony o terminie przesłuchania.

Sąd zdecydował ws. aresztu dla Ziobry

Po tym, jak Ziobro nie stawiał się wcześniej na przesłuchanie przed komisją, ta wystąpiła do Sejmu o uchylenie mu immunitetu, żeby doprowadzić go na posiedzenie. Sejm wyraził na to zgodę. Policja zatrzymała Ziobrę 31 stycznia po godzinie 10:30, gdy skończył udzielać wywiadu w siedzibie Telewizji Republika. Rozpoczęcie posiedzenia komisji śledczej zaplanowane było na godz. 10:30.

Komisja uznała doprowadzenie za nieskuteczne, podjęła decyzję, że zwróci się z wnioskiem do sądu o karę porządkową do 30 dni aresztu dla Ziobry. Sąd się na to nie zgodził, komisja rozpoczęła więc od początku procedurę wzywania świadka, wyznaczając kolejny termin przesłuchania Ziobry - na 24 kwietnia.