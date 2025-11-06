Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że złożył zeznania jako poszkodowany w śledztwie dotyczącym użycia systemu Pegasus w Polsce. Sprawę prowadzi specjalny zespół Prokuratury Krajowej, który bada legalność i zasadność stosowania cybernarzędzia wobec polityków i obywateli.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
Radosław Sikorski przekazał w czwartek, że został przesłuchany w Prokuraturze Krajowej jako osoba poszkodowana w sprawie użycia oprogramowania Pegasus. "Złożyłem w Prokuraturze Krajowej zeznania jako poszkodowany w sprawie użycia Pegasusa. Zwyrole podniecali się czytaniem moich prywatnych rozmów" - napisał na platformie X. Szef MSZ wyraził nadzieję, że osoby odpowiedzialne za nielegalne działania zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.