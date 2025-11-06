Sprawą użycia Pegasusa w Polsce zajmuje się specjalny zespół śledczy nr 3 w Prokuraturze Krajowej. Śledczy badają, czy doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Analizowane są kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności działań operacyjnych prowadzonych przy użyciu tego narzędzia.

Śledztwo obejmuje także przypadki bezprawnego wykorzystania Pegasusa wobec osób, które nie były podejrzane o przestępstwa, a działania miały charakter polityczny. Wśród osób, które według Citizen Lab były inwigilowane, znaleźli się m.in. mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek, były senator KO Krzysztof Brejza oraz lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. W mediach pojawiły się również informacje o inwigilacji prominentnych polityków PiS.

Pod koniec października premier Donald Tusk potwierdził, że jego żona i córka zostały przesłuchane w śledztwie dotyczącym nielegalnej inwigilacji systemem Pegasus. Premier zapewnił, że nie ingeruje w działania prokuratury i nie ma dostępu do materiałów postępowania.







