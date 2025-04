Narkotyki o czarnorynkowej wartości 6 mln złotych przejęli policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Łodzi, którzy na Podlasiu zlikwidowali nielegalną wytwórnię klofedronu - silnego i niebezpiecznego środka psychotropowego.

/ CBŚP / Policja

Na terenie jednej z posesji, w stodole, funkcjonariusze odkryli blisko 120 kg klofedronu w postaci kryształu, ponad 600 litrów substancji w formie płynnej oraz ok. 1000 litrów odczynników chemicznych wykorzystywanych do produkcji syntetycznych narkotyków. Ich wartość na czarnym rynku to blisko 6 milionów złotych.

Klofedron to substancja, która powoduje m.in. zaburzenia układu oddechowego oraz pracy serca. Efekty jej działania są silne, ale krótkotrwałe i istnieje wysokie ryzyko przedawkowania i śmierci.

Policjanci na gorącym uczynku produkcji narkotyków zatrzymali dwóch mężczyzn.

Akcja została przeprowadzona na polecenie prokuratora z Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, przy wsparciu funkcjonariuszy CBŚP z Białegostoku i biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Białymstoku.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji znacznych ilości narkotyków. Obaj, po decyzji sądu, zostali tymczasowo aresztowani.

To już kolejne uderzenie w grupę przestępczą zajmującą się wytwarzaniem i handlem narkotykami. W tym śledztwie zarzuty usłyszały już 24 osoby - poinformował rzecznik prasowy CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.