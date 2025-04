Przez całą noc wierni mogli oddawać hołd zmarłemu papieżowi Franciszkowi. Bazylika Świętego Piotra w Watykanie cały czas jest otwarta. Tysiące wiernych z całego świata chcą pokłonić się Ojcu Świętemu - relacjonują specjalni wysłannicy RMF FM Tomasz Staniszewski i Michał Radkowski.

Tłumy wiernych żegnają papieża Franciszka / ALBERTO PIZZOLI/AFP / East News

Czwartek jest drugim dniem wystawienia w bazylice Świętego Piotra trumny z ciałem papieża Franciszka, któremu hołd oddają tysiące osób. Trwają przygotowania do sobotniego pogrzebu Ojca Świętego oraz do konklawe. Do Watykanu przybywają kardynałowie z całego świata, codziennie spotykając się na tzw. kongregacjach.

W związku z masowym napływem wiernych do bazyliki watykańskiej, która miała zostać zamknięta o północy ze środy na czwartek, godziny otwarcia przedłużono tak, by wszyscy czekający w kolejce mogli do niej wejść. Tomasz Staniszewski informuje, że wejście do świątyni zajmowało kilka godzin.