Ujawnienie dokumentów śledztwa

W dokumencie, który w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS złożyli Zbigniew Ziobro oraz Marcin Warchoł, wskazano, że informacje z postępowania śledczego zostały przekazane osobom nieuprawnionym, w tym dziennikarzom TVN24. Chodzi o pełną treść wniosku prokuratora Piotra Woźniaka z 28 października 2025 roku, dotyczącego zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej.

Sprawa nabrała rozgłosu po tym, jak TVN24 dotarł do obszernego, blisko 160-stronicowego dokumentu, w którym prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu poselskiego Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości ostro skrytykował fakt ujawnienia szczegółów śledztwa, uznając to za naruszenie prawa.

Z uzasadnienia zawiadomienia wynika, że artykuł, który ukazał się w czwartek na stronie TVN24 ws. wniosku o wyrażenie zgody na uchylenie Ziobrze immunitetu, zawiera więcej informacji niż zostało przekazanych we wtorkowych komunikatach rzeczniczki PG prok. Anny Adamiak o przekazaniu do marszałka Sejmu wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu b. szefowi MS.

26 zarzutów dla Ziobry

Prokuratura zamierza postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów. Ziobro podkreśla, że ujawnienie takich informacji przed zakończeniem procedur parlamentarnych jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego, na konferencji prasowej 28 października przyznała, że z Funduszu Sprawiedliwości przywłaszczono ponad 150 milionów złotych, a "Ziobro w czasie, gdy pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą".