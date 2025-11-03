Zbigniew Ziobro poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury przeciwko ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi oraz podległym mu prokuratorom. Sprawa dotyczy ujawnienia szczegółów śledztwa dotyczącego samego Ziobry, które miały trafić do mediów.

  • Zbigniew Ziobro złożył zawiadomienie do prokuratury na ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
  • Zarzuty dotyczą ujawnienia tajemnicy śledztwa i przekazania informacji mediom.
  • Sprawa dotyczy przekazania dziennikarzom TVN 24 treści wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu Ziobry.
  • Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i obecny poseł PiS, poinformował w mediach społecznościowych o złożeniu zawiadomienia do prokuratury przeciwko obecnemu ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Według Ziobry doszło do ujawnienia tajemnicy śledztwa ze szkodą dla interesu publicznego oraz wbrew obowiązującym procedurom parlamentarnym.

Polityk dołączył do wpisu treść zawiadomienia, z którego wynika, że - według niego - przestępstwo miało polegać na publicznym rozpowszechnieniu przez Żurka i podległych mu prokuratorów wiadomości z postępowania przygotowawczego PK. 

Ujawnienie dokumentów śledztwa

W dokumencie, który w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS złożyli Zbigniew Ziobro oraz Marcin Warchoł, wskazano, że informacje z postępowania śledczego zostały przekazane osobom nieuprawnionym, w tym dziennikarzom TVN24. Chodzi o pełną treść wniosku prokuratora Piotra Woźniaka z 28 października 2025 roku, dotyczącego zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej.

Sprawa nabrała rozgłosu po tym, jak TVN24 dotarł do obszernego, blisko 160-stronicowego dokumentu, w którym prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu poselskiego Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości ostro skrytykował fakt ujawnienia szczegółów śledztwa, uznając to za naruszenie prawa.

Z uzasadnienia zawiadomienia wynika, że artykuł, który ukazał się w czwartek na stronie TVN24 ws. wniosku o wyrażenie zgody na uchylenie Ziobrze immunitetu, zawiera więcej informacji niż zostało przekazanych we wtorkowych komunikatach rzeczniczki PG prok. Anny Adamiak o przekazaniu do marszałka Sejmu wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu b. szefowi MS.

26 zarzutów dla Ziobry

Prokuratura zamierza postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów. Ziobro podkreśla, że ujawnienie takich informacji przed zakończeniem procedur parlamentarnych jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego, na konferencji prasowej 28 października przyznała, że z Funduszu Sprawiedliwości przywłaszczono ponad 150 milionów złotych, a "Ziobro w czasie, gdy pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą".