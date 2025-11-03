Zbigniew Ziobro poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury przeciwko ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi oraz podległym mu prokuratorom. Sprawa dotyczy ujawnienia szczegółów śledztwa dotyczącego samego Ziobry, które miały trafić do mediów.
- Zbigniew Ziobro złożył zawiadomienie do prokuratury na ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
- Zarzuty dotyczą ujawnienia tajemnicy śledztwa i przekazania informacji mediom.
- Sprawa dotyczy przekazania dziennikarzom TVN 24 treści wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu Ziobry.
- Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i obecny poseł PiS, poinformował w mediach społecznościowych o złożeniu zawiadomienia do prokuratury przeciwko obecnemu ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Według Ziobry doszło do ujawnienia tajemnicy śledztwa ze szkodą dla interesu publicznego oraz wbrew obowiązującym procedurom parlamentarnym.
Polityk dołączył do wpisu treść zawiadomienia, z którego wynika, że - według niego - przestępstwo miało polegać na publicznym rozpowszechnieniu przez Żurka i podległych mu prokuratorów wiadomości z postępowania przygotowawczego PK.