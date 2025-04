W sobotę 26 kwietnia cały świat będzie śledził wydarzenia w Watykanie. Odbędzie się tam pogrzeb Franciszka - 266. papieża. Jak będzie wyglądał? Kto weźmie w nim udział? Gdzie zostanie pochowany papież Franciszek? Jak będzie wyglądał jego grób? Najważniejsze informacje o pogrzebie głowy Kościoła katolickiego zebraliśmy dla Was w tym artykule.

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę 26 kwietnia / Noemi Bruzak / PAP/EPA

Pogrzeb zmarłego w poniedziałek papieża Franciszka odbędzie się w sobotę 26 kwietnia.

Po mszy na placu św. Piotra trumna z ciałem Franciszka zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej.

Na pogrzeb głowy Kościoła katolickiego przyjedzie wiele oficjalnych delegacji z całego świata oraz setki tysięcy wiernych.

W związku z pogrzebem Franciszka w Watykanie wprowadzone będą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat

Wierni czekający w długiej kolejce na możliwość oddania hołdu papieżowi Franciszkowi / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek 21 kwietnia. Miał 88 lat. Watykan poinformował, że przyczyny jego śmierci to m.in. udar mózgu i nieodwracalna zapaść kardiologiczna.

Do piątkowego wieczora wierni mogą oddawać hołd Franciszkowi w bazylice św. Piotra. Wierni w wielogodzinnych kolejkach czekają na to, by choć przez chwilę stanąć przy trumnie zmarłego papieża.

Jak będzie wyglądało ostatnie pożegnanie papieża Franciszka?

Pogrzeb papieża Franciszka będzie ogromnym wyzwaniem dla służb odpowiadających za bezpieczeństwo / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Co wiemy o planach Watykanu dotyczących pogrzebu Franciszka? Msza rozpocznie się w sobotę o godz. 10:00 na placu Świętego Piotra. Przewodniczyć jej będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego, 91-letni kardynał Giovanni Battista Re.

Po mszy na placu Świętego Piotra trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej. Na trasie przejazdu konduktu mogą pojawić się tysiące ludzi.

Bazylika i plac św. Piotra / Adam Ziemienowicz / PAP

W dniu pogrzebu Franciszka plac Świętego Piotra i jego najbliższe okolice będą objęte czerwoną strefą najwyższych środków bezpieczeństwa. Na dachach będą czuwać snajperzy, działać będzie system obrony przed dronami. Każdy wierny wchodzący na plac będzie szczegółowo kontrolowany.

Gdzie zostanie pochowany papież Franciszek?

Franciszek to pierwszy od ponad 120 lat papież, który nie zostanie pochowany w Grotach Watykańskich. Gdzie zatem będzie się znajdował jego grób?

Franciszek zostanie pochowany w ważnej dla niego bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). 266. papież wielokrotnie odwiedzał ją w czasie swojego pontyfikatu. W testamencie wskazał dokładne miejsce, w którym chce być pochowany.

"Proszę, aby mój grób został przygotowany w niszy w nawie bocznej między Kaplicą Paulińską (Kaplicą Salus Populi Romani) i Kaplicą Sforza tejże papieskiej bazyliki" - napisał.

Płyty pilśniowe zasłaniają miejsce, w którym powstanie grób Franciszka / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Jak będzie wyglądał papieski grób? Franciszek wyraził swoją wolę również w tej sprawie. "Grób ma być w ziemi, prosty, bez szczególnego zdobienia i z jedynym napisem: Franciscus" - stwierdził w testamencie.

Instagram Rolka

Co ciekawe, to nie Watykan zapłaci za pogrzeb Franciszka. Ma to zrobić - zgodnie z jego wolą - anonimowy dobroczyńca. Jego nazwisko nie pojawia się w testamencie. Jak informują włoskie media - nie oczekuje się żadnych oficjalnych komunikatów w tej sprawie.

Franciszek nie będzie pierwszym papieżem pochowanym w bazylice Matki Bożej Większej. Przed nim spoczęło tam już siedmiu innych następców św. Piotra.

Pogrzeb papieża Franciszka. Ci przywódcy wezmą udział w uroczystościach?

Na sobotni pogrzeb papieża Franciszka do Watykanu przyjedzie z pewnością wiele oficjalnych delegacji z całego świata. Kto już zapowiedział swój udział w uroczystościach?

W polskiej delegacji na pogrzeb Franciszka będą: prezydent Andrzej Duda z małżonką, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz parlamentarzyści. Sobota będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. Oznacza to m.in. opuszczone do połowy masztu flagi na siedzibach instytucji państwowych.

Swój udział w pogrzebie Franciszka zapowiedzieli m.in.: prezydent USA Donald Trump, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja, król Szwecji Karol XVI Gustaw z królową Sylwią, szwedzki premier Ulf Kristersson, prezydent Francji Emmanuel Macron, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.