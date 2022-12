Zaczynamy decydujące starcia na mundialu w Katarze. W meczu o 3. miejsce Maroko gra z Chorwacją. Obie drużyny spotkały się już w fazie grupowej turnieju - wówczas było 0:0. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Maroko z Chorwacją mierzyło się już w fazie grupowej mundialu w Katarze / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

SKŁADY:

Chorwacja: Livaković - Stanisić, Gvardiol, Sutalo, Perisić - Kovacić, Modrić, Majer - Orsić, Livaja, Kramarić.

Maroko: Bono - Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiat-Allah - Amrabat, Khannouss, Sabiri, Ziyech, Boufal - En-Nesyri.

6. minuta

Bramka dla Chorwacji!!

6. minuta

Rzut wolny dla Chorwacji, ok. 35 metrów do bramki Maroka.

3. minuta

Skiksował Bono! Bramkarz reprezentacji Maroka chciał podać do jednego ze swoich kolegów, ale zrobił to tak źle, że piłka o mało nie wpadła do jego bramki!

2. minuta

Odważniej rozpoczęli Chorwaci. Wrzutka w pole karne, ale wybijają Marokańczycy.

1. minuta

Pierwszy gwizdek sędziego. Zaczynamy mecz o 3. miejsce na mundialu! Rozpoczęli Chorwaci.

15:55

Czy Chorwacja sięgnie po trzeci medal w swoim szóstym występie w mistrzostwach świata? Oprócz srebra z 2018 roku ma również brąz z 1998 roku. Czy medale - po raz pierwszy w historii - zawisną na szyjach piłkarzy Maroka?

15:53

Zawodnicy wychodzą już na boisko! Za chwilę hymny i początek meczu!

15:41

Spotkanie rozegranie zostanie na Khalifa International Stadium w Ar-Rajjan. Poprowadzi je katarski sędzia Abdulrahman Al-Jassim.

15:36

Chorwacja w tegorocznym turnieju wygrała w regulaminowym czasie tylko jeden mecz (4:1 z Kanadą w fazie grupowej). W 1/8 finału i ćwierćfinale pokonała rywali - odpowiednio Japonię i Brazylię - w rzutach karnych.

15:34

Tak natomiast wygląda pierwszy skład Marokańczyków: