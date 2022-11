Piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada i potrwają do 18 grudnia. Spotkania będą rozgrywane na ośmiu stadionach. Gdzie swoje mecze grupowe rozegra reprezentacja Polski? Ilu kibiców będzie mogło obejrzeć poszczególne spotkania? Jak wyglądają areny, na których rozgrywane będą najważniejsze tegoroczne mecze? Sprawdźcie!

Lusail Stadium / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Lusail Stadium

Największy stadion podczas mundialu w Katarze. Odbędzie się na nim sześć spotkań grupowych, jedno 1/8 finału, jeden ćwierćfinał, jeden półfinał oraz finał.

Obiekt może pomieścić 80 tys. kibiców.

Stadion ma być flagowym miejscem tegorocznego mundialu.

Budowa obiektu rozpoczęła się w 2017 r. i trwała cztery lata - nieco więcej niż planowano.

Lusail Stadium / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Stadion został zaprojektowany jako bogata reprezentacja świata arabskiego. Bryła obiektu przypomina misę. Widownia jest podzielona na dwie kondygnacje. Trybuny są przykryte membranowym dachem i otaczają murawę ze wszystkich stron.

Stadion znajduje się ok. 20 km od centrum Dohy i stanowi centralny element nowej futurystycznej metropolii Lusail.

Po zakończeniu mundialu obiekt ma zostać przekształcony w przestrzeń społeczną obejmującą szkoły, sklepy, obiekty sportowe i przychodnię. Ponadto większość z 80 tys. miejsc zostanie usunięta.

Wideo youtube

Wideo youtube

Wideo youtube





Al Bayt Stadium

Budowa stadionu rozpoczęła się w 2015 r. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 30 listopada 2021 r. - w ramach Pucharu Narodów Arabskich Katar grał z Bahrajnem.

Pojemność stadionu to 60 tys. widzów, co czyni go drugim co do wielkości obiektem katarskiego mundialu. Arena ma rozsuwany dach i zaawansowane systemy chłodzenia, dzięki czemu kibice będą mogli wygodnie oglądać mecze.

Projekt stadionu nawiązuje do wnętrza namiotu Beduinów: w kolorze czerwonym, białym i czarnym. Od namiotów "Bayt al sha’ar" stadion wziął swoją nazwę.

Al Bayt Stadium / Christian Charisius / PAP/DPA

Trybuny obiektu podzielone są na trzy kondygnacje. Po mundialu najwyższy poziom zostanie zdemontowany, a stadion będzie miał pojemność 30 tys. miejsc.

Odbędzie się tu mecz otwarcia turnieju, pięć innych spotkań grupowych, jeden mecz 1/8 finału, jeden ćwierćfinał i jeden półfinał.

Stadion mieści się ok. 35 km na północ od centrum Dohy.

Wideo youtube

Wideo youtube

Al Janoub Stadium

Prace przygotowawcze do budowy stadionu rozpoczęły się w 2014 roku, jednak dwa lata później ruszyła właściwa budowa. Stadion miał być gotowy w ostatnim kwartale 2018 roku, ale przez opóźnienia budowa zakończyła się w 2019 roku. Oficjalne otwarcie odbyło się 16 maja 2019 roku meczem finałowym Pucharu Emira.

Architektura stadionu nawiązuje do lokalnych tradycji, szczególnie do łodzi "dhow", które służyły m.in. do połowu pereł. Forma obiektu zawiera wzory zaczerpnięte z tych żaglówek. Z kolei dach został zaprojektowany tak, aby przypominał kadłub statku.

Al Janoub Stadium / Igor Kralj/PIXSELL / PAP

Innowacyjny system chłodzenia i rozsuwany dach sprawiają, że stadion będzie użytkowany przez cały rok.

Pojemność stadionu to 40 tys. widzów. Trybuny zostały podzielone na dwa poziomy.

Podczas mundialu na stadionie odbędzie się sześć meczów grupowych i jedno spotkanie 1/8 finału. Po turnieju górny poziom trybun zostanie zdemontowany i obiekt będzie mógł pomieścić 20 tys. osób.

Stadion znajduje się ponad 20 km od centrum Dohy.

Wideo youtube

Wideo youtube

Ahmad Bin Ali Stadium

Stadion powstał w miejscu rozebranego Al-Rayyan Stadium. Początkowo plan zakładał rozbudowę i renowację istniejącego obiektu, ale w końcu wybudowano zupełnie nowy stadion.

Ostatni mecz na starym stadionie rozegrano w 2014 roku, po czym został on rozebrany i rozpoczęły się prace przygotowawcze pod nowy obiekt. Ostateczne projekty zostały zaprezentowane w 2015 roku, a prace fundamentowe rozpoczęły się pod koniec 2016. Pierwszy mecz został rozegrany 18 grudnia 2020 r. - był to finał Pucharu Emira.

Stadion i otaczające go budynki odzwierciedlają aspekty lokalnej kultury i tradycji. Fasada ma przypominać falowanie wydm, a skomplikowane geometryczne wzory - piękno pustyni, rodzimą florę i faunę, a także handel lokalny i międzynarodowy.

Obiekt może pomieścić 40 tys. widzów.

Ahmad Bin Ali Stadium / Christian Charisius / PAP/DPA

Po zakończeniu turnieju będzie to siedziba katarskiego klubu sportowego Al Rayyan SC.

Ponad 80 procent materiału budowlanego pochodziło z poprzedniego, wyburzonego stadionu.

Podczas mundialu na stadionie odbędzie się sześć spotkań fazy grupowej i jeden mecz 1/8 finału. Po zakończeniu turnieju połowa stadionowych krzesełek zostanie przekazana na zagraniczne projekty rozwoju piłki nożnej.

Obiekt znajduje się ok. 20 km od centrum Dohy.

Wideo youtube

Wideo youtube

Khalifa International Stadium

Stadion powstał w 1976 r. i początkowo mógł pomieścić 20 tys. widzów. Przez lata stadion był kilkukrotnie modernizowany, m.in. z okazji Igrzysk Azjatyckich 2006.

Kiedy Katar otrzymał zgodę na zorganizowanie mistrzostw świata w 2022 r. zdecydowano się na gruntowną modernizację obiektu. Prace rozpoczęły się w 2014 roku i obejmowały remont wszystkich trybun, stworzenie dodatkowych siedzisk, powiększenie zaplecza hotelowego oraz budowę dużej innowacyjnej membrany dachowej. Prace zakończono latem 2017 roku, co sprawiło, że był to pierwszy gotowy stadion mundialu.

Khalifa International Stadium / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Stadion może pomieścić 40 tys. widzów. Krzesełka są w barwach narodowych - biały oraz bordowy oraz z dodatkiem szarego. Obiekt wyposażono w system chłodzenia.

Nad dachem stadionu znajdują się dwa charakterystyczne łuki.

Obiekt mieści się ok. 5 km od centrum Dohy.

Na stadionie odbędzie się sześć spotkań fazy grupowej, jeden mecz 1/8 finału oraz spotkanie o 3. miejsce.

Wideo youtube

Wideo youtube

Education City Stadium

Prace budowlane rozpoczęły się w 2016 r. Stadion miał zostać wybudowany w 2019 r., ale termin ten przesunięto na 2020 r. Pierwsze spotkanie rozegrano na nim 3 września 2020 r.

Stadion może pomieścić 40 tys. widzów. Trybuny są trzykondygnacyjne, a obiekt wyposażony jest w system chłodzenia. Elewacja wyposażona jest w panele słoneczne.

Graniasta bryła stadionu i trójkątne wzornictwo ma przypominać diament. W ten sposób architekci chcieli, żeby nawiązywał do wzornictwa arabskiej architektury.

Education City Stadium / Christian Charisius / PAP/DPA

Podczas mundialu stadion będzie areną sześciu spotkań fazy grupowej, jednego meczu 1/8 finału i jednego ćwierćfinału. Po zakończeniu turnieju część trybun zostanie zdemontowana.

Obiekt znajduje się ok. 13 kilometrów od centrum Doha.

Wideo youtube

Wideo youtube

Stadium 974

Budowa stadionu rozpoczęła się w 2018 roku i została zakończona trzy lata później. Obiekt został oficjalnie otwarty 30 listopada 2021 r. meczem grupowym Pucharu Narodów Arabskich.

Stadion powstał m.in. z kontenerów transportowych. Liczba 974 to międzynarodowy numer kierunkowy Kataru. Podobno oznacza także dokładną liczbę kontenerów użytych do budowy obiektu.

Do budowy stadionu użyto także dużej ilości elementów stalowych i prefabrykatów.

Podczas mundialu na arenie odbędzie się sześć spotkań grupowych i jeden mecz 1/8 finału. Po turnieju zostanie w całości rozebrany, a jego elementy posłużą do budowy nowych konstrukcji.

Stadium 974 / Christian Charisius / PAP/DPA

Dwukondygnacyjne trybuny mogą pomieścić 40 tys. widzów. Stadion - jako jedyny z obiekt katarskiego mundialu - nie został wyposażony w system chłodzenia.

W trakcie mundialu na obiekcie odbędzie się sześć spotkań fazy grupowej i jeden mecz 1/8 finału.

Po zakończeniu turnieju stadion ma zostać całkowicie rozebrany. Jest to obiekt "tymczasowy". Został nazwany "pierwszym w pełni demontowalnym miejscem turniejowym" w historii mistrzostw świata i wykorzystuje mniej materiału do budowy niż tradycyjne stadiony, tworząc plan do naśladowania dla przyszłych deweloperów.

Stadion znajduje się ok. 10 km od centrum Dohy.

Wideo youtube

Wideo youtube

Al Thumama Stadium

Budowa stadionu rozpoczęła się w 2017 roku i trwała ponad cztery lata. Stadion Al Thumama został oficjalnie otwarty 22 października 2021 r. meczem finałowym Pucharu Emira.

Okrągły kształt stadionu został zainspirowany "gahfiją" - tradycyjną tkaną czapką, którą noszą mężczyźni na całym Bliskim Wschodzie.

Obiekt może pomieścić 40 tys. widzów. Trybuny są dwukondygnacyjne, a stadion posiada system chłodzenia.

Al Thumama Stadium / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Stadion znajduje się ok. 10 km od centrum Dohy.

W trakcie mundialu na arenie rozegranych zostanie sześć meczów fazy grupowej oraz jedno spotkanie 1/8 finału i jeden ćwierćfinał.

Po zakończeniu turnieju połowa trybun zostanie zdemontowana. W tym miejscu powstanie klinika sportowa i butikowy hotel.

Wideo youtube

Wideo youtube





Gdzie zagrają Polacy?

Polacy w fazie grupowej mistrzostw świata w Katarze rozegrają trzy spotkania. Pierwszy mecz biało-czerwoni zagrają we wtorek, 22 listopada o godzinie 17. Ich rywalem będzie Meksyk, a areną zmagań - Stadium 974.

Drugie spotkanie podopieczni Czesława Michniewicza rozegrają w sobotę, 26 listopada o godz. 14. Na ich drodze stanie Arabia Saudyjska. Spotkanie rozegrane zostanie na Education City Stadium.

Ostatni grupowy mecz "biało-czerwonych" przypada na środę, 30 listopada. O godz. 20 rywalem Polaków będzie Argentyna. Spotkanie - podobnie jak pierwszy mecz podopiecznych Czesława Michniewicza - odbędzie się na Stadium 974.