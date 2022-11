Chorwacja pokonała Kanadę 4:1 w drugim niedzielnym meczu grupy F na mundialu w Katarze. Taki wynik sprawia, że zespół spod znaku klonowego liścia stracił szansę na awans do 1/8 finału turnieju.

Mecz Chorwacja - Kanada / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

W pierwszej kolejce Chorwacja bezbramkowo zremisowała z Maroko, a Kanada przegrała z Belgią 0:1.

I to właśnie reprezentacja spod znaku klonowego liścia doskonale rozpoczęła to spotkanie. Już w 1. minucie Alphonso Davies mocnym strzałem głową pokonał bramkarza Chorwacji. Co ciekawe - była to pierwsza bramka dla Kanady w historii jej występów na mundialu.

W 35. minucie wyrównał Andrej Kramarić. Chorwat wykorzystał dobre podanie Ivana Perisica. W 43. Chorwaci objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Marko Livaja, który mocnym strzałem po ziemi umieścił piłkę w siatce.

W drugiej połowie Chorwaci wyprowadzili trzeci cios. W 69. minucie z lewej strony zagrywał Ivan Perisić. Piłkę przyjął Andrej Kramarić, zrobił zwód i pewnie pokonał Borjana.

W 77. minucie Chorwaci mogli podwyższyć prowadzenie - uderzał Petković, ale świetnie interweniował Borjan.

W doliczonym czasie gry fatalny błąd popełnił Kamal Miller, który był ostatnim obrońcą Kanady. Na bramkę Borjana popędziło dwóch Chorwatów - Mislav Orsić podał do Lovro Majera, który strzelił czwartą bramkę dla Chorwatów.

W pierwszym dzisiejszym meczu grupy F Maroko sensacyjnie pokonało Belgię 2:0.

W czwartek Maroko zagra z Kanadą, a Chorwacja z Belgią. Do awansu do 1/8 finału afrykańskiej ekipie wystarczy remis. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że w fazie pucharowej zabraknie, któregoś z medalistów poprzedniego mundialu. Cztery lata temu Chorwacja była druga, a Belgia trzecia.

Żółta kartka - Chorwacja: Dejan Lovren, Luka Modric. Kanada: Tajon Buchanan, Kamal Miller.

Sędzia: Andres Matonte (Urugwaj). Widzów: 44 374.

Chorwacja: Dominik Livakovic - Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa - Marcelo Brozovic, Luka Modric (86. Mario Pasalic), Mateo Kovacic (86. Lovro Majer) - Marko Livaja (60. Bruno Petkovic), Ivan Perisic (86. Mislav Orsic), Andrej Kramaric (73. Nikola Vlasic).

Kanada: Milan Borjan - Richie Laryea (62. Junior Hoilett), Kamal Miller, Steven Vitoria, Alistair Johnston, Alphonso Davies - Stephen Eustaquio (46. Ismael Kone), Atiba Hutchinson (72. Samuel Adekugbe), Tajon Buchanan, Jonathan David (72. Lucas Cavallini) - Cyle Larin (46. Jonathan Osorio).

Mundial z RMF24

