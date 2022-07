Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. 15,5 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

Maturzyści na egzaminie maturalnym z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki zdało 82 proc. absolwentów, a z języka angielskiego - 94 proc. - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Z tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 84,0 proc., a prawo do poprawki ma 11,4 proc.

Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 69,2 proc., a prawo do poprawki ma 22,0 proc.

Z tegorocznych absolwentów szkół branżowych II stopnia maturę zdało 20,5 proc., a prawo do poprawki ma 33,6 proc.

/ Ministerstwo Edukacji i Nauki / Twitter

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 54 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 58 proc. możliwych do uzyskania punktów, z języka angielskiego - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Wyniki matur 2022 / CKE /

Matura 2022 - jak poszło absolwentom liceów ogólnokształcących?

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 96 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 86 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski, zdało go 96 proc.

Wyniki matur 2022 / CKE /

Matura 2022 - wyniki absolwentów techników

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 92 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 75 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski, zdało go 92 proc.

Wyniki matur 2022 / CKE /

Matura 2022 - wyniki absolwentów szkół branżowych II stopnia

Wśród absolwentów szkół branżowych II stopnia egzamin maturalny z polskiego zdało 68 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 29 proc., a z tych, którzy wybrali język angielski, zdało 61 proc.

Wyniki matur 2022 / CKE /

Wyniki matur 2022. Podział na województwa

Najlepiej maturę zdali maturzyści z woj. mazowieckiego i małopolskiego - tu egzamin dojrzałości zdało 82 proc. absolwentów szkół. Najgorzej w woj. dolnośląskim - maturę zdało tam 75 proc. absolwentów.

Wyniki matur 2022 / CKE /

W przypadku liceów najlepsze wyniki uzyskali absolwenci w woj. mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Maturę zdało tu 87 proc. uczniów. Najgorzej poszło absolwentom w woj. zachodniopomorskim - zdało ją 79 proc. absolwentów tamtejszych liceów.

Wyniki matur 2022 - absolwenci liceów / CKE /

W przypadku techników najlepsze wyniki uzyskali absolwenci w woj. małopolskim - maturę zdało tu 76 proc. absolwentów. Najgorszy wynik mieli uczniowie z woj. dolnośląskiego - maturę zdało tam 63 proc. absolwentów.

Wyniki matury 2022 - absolewnci techników / CKE /

Gdzie sprawdzić wyniki matury?

Od godziny 8:30 wszyscy maturzyści mogą sprawdzić swoje wyniki na stronie wyniki.edu.pl . Świadectwa maturalne powinny być przesłane przez okręgowe komisje egzaminacyjne do szkół do 5 lipca.

Aby sprawdzić swoje indywidualne wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU, maturzyści muszą zalogować do systemu za pomocą loginu i hasła, które otrzymali od dyrektorów szkół.

/ Zrzut ekranu

Matura 2022. Trzy obowiązkowe egzaminy pisemne

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.



Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.



W tym roku, po raz pierwszy, absolwenci 4-letniego technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.



Podobnie jak w ubiegłym roku, nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Wyniki matury 2022. Ile trzeba mieć punktów, by zdać?

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Egzamin poprawkowy ma odbyć się 23 sierpnia. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Jak odwołać się od wyników matury?

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa.



Zgodnie z przepisami, każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.



Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.



Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Kiedy matury poprawkowe?

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia o godz. 9, będą to tylko egzaminy pisemne. Mogą do nich przystąpić tylko osoby, które nie zdały jednego egzaminu.

Taki absolwent musi do 12 lipca złożyć pisemną deklarację o zamiarze ponownego zdawania wybranego przedmiotu. Musi to zrobić u dyrektora swojej szkoły lub dyrektora OKE, w której składana była deklaracja.

Wyniki poprawkowych matur zostaną przedstawione 9 września.

Termin egzaminu poprawkowego / CKE /