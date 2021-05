Ponad 74 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników mierzyło się dzisiaj – po raz drugi w tej maturalnej sesji – z królową nauk: pisali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu do egzaminacyjnych arkuszy zasiadło niemal 16 tysięcy absolwentów: oni piszą sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie, również na poziomie rozszerzonym. Na RMF24, tradycyjnie, opublikujemy arkusze zadań z obu tych egzaminów!

Przed tegorocznymi maturzystami postawiono obowiązek przystąpienia do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego.

Większość tę obowiązkową część ma już za sobą: to ci uczniowie, którzy zdecydowali się napisać obowiązkowy sprawdzian z angielskiego.

Wcześniej, na inaugurację maturalnego maratonu 4 maja, wszyscy absolwenci zmierzyli się z językiem polskim, a dzień później z matematyką.

W tym roku maturzyści nie muszą przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą jednak niezmiennie napisać sprawdziany z maksymalnie sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Matura 2021: Matematyka i WOS na poziomie rozszerzonym. Opublikujemy arkusze zadań!

Dzisiaj o 09:00 rano do arkuszy zadań zasiedli ci, którzy postanowili zdawać egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym: taki zamiar zadeklarowały wcześniej ponad 74 tysiące, a więc 27,5 procent, tegorocznych absolwentów.

W rankingu popularności przedmiotów do wyboru matematyka uplasowała się na drugim miejscu: za angielskim, który chciało zdawać ponad 158 tysięcy uczniów.

Oto arkusze zadań, opublikowane przez CKE:

/



/















/





/





/





/













/











/











/













/





/









/

W popołudniowej sesji natomiast przeprowadzony zostanie sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

O 14:00 zasiądzie do niego - jak wynika z danych CKE - ponad 15 800 absolwentów: 5,8 procent.

Wieczorem na naszych stronach znajdziecie arkusze egzaminacyjne również z tego sprawdzianu.

Wyniki tegorocznych matur ogłoszone zostaną 5 lipca.