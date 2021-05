Za nami pierwszy maturalny egzamin. Absolwenci szkół średnich mierzyli się dziś z językiem polskim. Na RMF24.pl publikujemy arkusze egzaminacyjne CKE. Wkrótce pojawią się także pierwsze odpowiedzi przygotowane specjalnie dla Was przez naszego eksperta.

Rozdawanie arkuszy maturalnych z języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników zasiadło dzisiaj do pierwszego sprawdzianu: obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Sesja maturalna tradycyjnie wystartowała o 9:00 rano. Absolwenci na napisanie sprawdzianu mieli 170 minut. Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny. Mieli wybór między napisaniem rozprawki na jeden z dwóch podanych tematów a analizą tekstu poetyckiego.

MATURA 2021. ARKUSZE CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO. POZIOM PODSTAWOWY. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ>>>



MATURA 2021. WYPRACOWANIE. ARKUSZ CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ >>>





"Lalka" i "Ziemia obiecana" na maturze 2021

Matura była raczej łatwa - mówili naszej reporterce Annie Kropaczek maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego z Sosnowca. Jak przyznawali, ich życzenia związane z tematem rozprawki, się ziściły.

Chcieliśmy, by była "Lalka", i była - cieszyli się po wyjściu z egzaminu. Jak relacjonowali, jeden z tematów rozprawki maturalnej brzmiał: "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągniecie zamierzonego celu?" Rozprawkę trzeba napisać odwołując się do "Lalki" Bolesława Prusa.

Drugi temat - jak mówili maturzyści - dotyczył tego, czy miasto jest dobre, czy złe dla człowieka. W przypadku drugiego tematu punktem wyjścia był fragment "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta.



Do analizy poetyckiej maturzyści mieli wiersz Beaty Obertyńskiej "Strych".





Matura 2021. Język polski tematy wypracowań

Temat 1. Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2. Miasto - przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.



Temat 3. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.





Matura 2021: Arkusze z języka polskiego i rozwiązania

Co dokładnie znalazło się na maturze 2021 z języka polskiego? Sprawdź arkusze CKE. Wkrótce opublikujemy także propozycję rozwiązań przygotowane przez Małgorzatę Wojtysiak, dyrektor XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie, dyplomowanego nauczyciela języka polskiego.

Propozycję rozwiązań przygotowuje dla Was Małgorzata Wojtysiak, dyrektor XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie, dyplomowany nauczyciel języka polskiego. / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Jutro o 09:00 rano maturzyści przystąpią do sprawdzianu z matematyki na poziomie podstawowym, zaś na poranek 6 maja zaplanowany został egzamin z języka angielskiego, również na poziomie podstawowym. Również po każdym z tych sprawdzianów na RMF24 opublikujemy arkusze zadań i propozycje odpowiedzi!

Matura 2021. Arkusz CKE z języka polskiego / CKE /

Matura 2021. Arkusz CKE: język polski, poziom podstawowy / CKE / Centralna Komisja Egzaminacyjna

Matura 2021. Rozwiązanie: język polski, poziom podstawowy / RMF24