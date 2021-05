Dziś absolwenci szkół średnich pisali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Od lat angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. Na RMF24 wkrótce opublikujemy arkusze CKE wraz z odpowiedziami. Propozycje rozwiązań będziemy zamieszczać sukcesywnie.

Od lat angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym / Marcin Bielecki / PAP

W tym roku maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Największą popularnością wśród maturzystów cieszy się egzamin z języka angielskiego.

Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru.



Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

Matura 2021. Angielski - arkusze i propozycje rozwiązań

Poniżej publikujemy arkusze zadań maturalnych z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wkrótce zaczniemy także zamieszczać propozycję odpowiedzi.

MATURA 2021. EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. POZIOM PODSTAWOWY. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ>>>



MATURA 2021. EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - TRANSKTYPCJA >>>

Matura 2021. Język angielski, poziom podstawowy / Centralna Komisja Egzaminacyjna

Matura 2021. Zobacz arkusze i propozycje odpowiedzi z polskiego

Egzaminacyjny maraton rozpoczął się we wtorek 4 maja obowiązkowym sprawdzianem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny: mogli zdecydować się na rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub na analizę tekstu poetyckiego.

Matura 2021. Zobacz arkusze zadań i rozwiązania z matematyki

Drugiego dnia maturalnych zmagań uczniowie zmierzyli się z królową nauk: matematyką, oczywiście na poziomie podstawowym.

Matura w dobie pandemii

W tym roku maturzyści wyjątkowo nie muszą przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą jednak niezmiennie napisać sprawdziany z maksymalnie sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Wyniki tegorocznych matur ogłoszone zostaną 5 lipca.

