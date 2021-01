Jakie obostrzenia związane z epidemią koronawirusa będą obowiązywać od 1 lutego? Minister zdrowia Adam Niedzielski powie o tym na konferencji prasowej. Jej transmisję możecie zobaczyć na RMF24.pl. Według informacji reportera RMF FM Krzysztofa Berendy, rząd może ogłosić otwarcie sklepów w galeriach handlowych. Wszystkie pozostałe obostrzenia zostaną przedłużone o kolejne dwa tygodnie.

(zdjęcie ilustracyjne) / LUCA ZENNARO / PAP/EPA

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawia informację na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 lutego. Zobacz transmisję poniżej:









Do 17 stycznia zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.

W ubiegłym tygodniu w poniedziałek po feriach zimowych do nauki stacjonarnej w szkołach wrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Pozostali uczą się zdalnie. Czy wrócą do szkół? Jeszcze wczoraj minister zdrowia mówił, że nie będzie rekomendował dalszego otwierania szkół.



Tymczasem jak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazeta Prawnej”, najpierw rząd powinien zdecydować o powrocie do szkół dzieci z klas IV – VIII. Tak twierdzi 30,3 proc. ankietowanych.



Drugą najpopularniejszą odpowiedzią było otwarcie restauracji i barów. 26,1 proc. Polaków biorących udział w sondażu chciałoby, aby w pierwszej kolejności rząd pozwolił na jedzenie i picie wewnątrz lokali gastronomicznych.

Powrotu funkcjonowania restauracji i barów najbardziej pragną ludzie młodzi. 47 proc. osób z grupy wiekowej 18-29 oczekuje priorytetowego potraktowania knajp w planie znoszenia obostrzeń.

Na kolejnych miejscach uplasowało się otwarcie hoteli (7,6 proc.), otwarcie galerii handlowych (6,1 proc.), otwarcie siłowni i klubów fitness (4,9 proc.), otwarcie kin i teatrów (3,1 proc.), zniesienie ograniczeń w sklepach (2,2 proc.) i zniesienie ograniczeń w kościołach (1,1 proc.). 1,6 proc. wskazało, że w pierwszej kolejności powinny zostać otarte "inne" branże, a 4 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Co Pana/Pani zdaniem powinno być otwierane/rozmrażane w pierwszej kolejności gdy rząd będzie znosił obostrzenia antyepidemiczne?

· Hotele - 7,6%

· Restauracje i bary - 26,1%

· Powinny wrócić do szkół dzieci w klasach 4-8 - 30,3%

· Powinna wrócić do szkół średnich młodzież - 13,1%

· Powinny zostać otwarte galerie handlowe - 6,1%

· Powinny zostać otwarte kina i teatry - 3,1%

· Powinny zostać otwarte siłownie i kluby fitness - 4,9%

· Powinny zostać zniesione ograniczenia w kościołach - 1,1%

· Powinny zostać zniesione ograniczenia w sklepach - 2,2%

· Inne - 1,6%

· Nie mam zdania - 4,0%

Otwarcie galerii i siłowni wkrótce?

Według informacji reportera RMF FM Krzysztofa Berendy, rząd może ogłosić dziś otwarcie sklepów w galeriach handlowych. Wszystkie pozostałe obostrzenia zostaną przedłużone o kolejne dwa tygodnie.

Co do otwarcia hoteli i pensjonatów - są tu wątpliwości, gdyż może to zachęcić ludzi do podróżowania, a tego rząd wolałby uniknąć.

Nie można jednak na razie liczyć na otwarcie restauracji, siłowni i klubów fitness. CZYTAJ WIĘCEJ >>>TUTAJ<<<