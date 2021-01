Najpierw rząd powinien zdecydować o powrocie do szkół dzieci z klas IV – VIII – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazeta Prawnej”, w którym ankietowani byli pytani o to, jak powinna wyglądać kolejność znoszenia obostrzeń antyepidemicznych. Jednocześnie z badania wynika, że prawie połowa badanych popiera przedsiębiorców, którzy otwierają swoje biznesy wbrew obostrzeniom.

W najnowszym sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" respondentów zapytano o to, co ich zdaniem powinno być otwierane w pierwszej kolejności, gdy rząd będzie znosił obostrzenia antyepidemiczne. Najwięcej ankietowanych, bo 30,3 proc. odpowiedziało, że najpierw rządzący powinni zdecydować o powrocie do szkół dzieci z klas IV - VIII. Ta opcja cieszyła się największą popularnością wśród osób powyżej 70. roku życia, czyli potencjalnych dziadków.

Drugą najpopularniejszą odpowiedzią było otwarcie restauracji i barów. 26,1 proc. Polaków biorących udział w sondażu chciałoby, aby w pierwszej kolejności rząd pozwolił na jedzenie i picie wewnątrz lokali gastronomicznych. Powrotu funkcjonowania restauracji i barów najbardziej pragną ludzie młodzi. 47 proc. osób z grupy wiekowej 18-29 oczekuje priorytetowego potraktowania knajp w planie znoszenia obostrzeń. Na drugim biegunie są seniorzy. Tylko 9 proc. z nich oczekuje otarcia branży gastronomicznej w pierwszej kolejności.

Trzecią i ostatnią odpowiedzią, którą wybrało więcej niż 10 proc. ankietowanych jest powrót do szkół średnich młodzieży. 13,1 proc. respondentów wybrało tę opcję. Co ciekawe, tylko 15 proc. osób w wieku 18-29 lat uważa, że powrót do nauki stacjonarnej w szkołach średnich powinien zostać ogłoszony w pierwszej kolejności.

Na kolejnych miejscach uplasowało się otwarcie hoteli (7,6 proc.), otwarcie galerii handlowych (6,1 proc.), otwarcie siłowni i klubów fitness (4,9 proc.), otwarcie kin i teatrów (3,1 proc.), zniesienie ograniczeń w sklepach (2,2 proc.) i zniesienie ograniczeń w kościołach (1,1 proc.). 1,6 proc. wskazało, że w pierwszej kolejności powinny zostać otarte "inne" branże, a 4 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Co Pana/Pani zdaniem powinno być otwierane/rozmrażane w pierwszej kolejności gdy rząd będzie znosił obostrzenia antyepidemiczne?

Hotele - 7,6%

Restauracje i bary - 26,1%

Powinny wrócić do szkół dzieci w klasach 4-8 - 30,3%

Powinna wrócić do szkół średnich młodzież - 13,1%

Powinny zostać otwarte galerie handlowe - 6,1%

Powinny zostać otwarte kina i teatry - 3,1%

Powinny zostać otwarte siłownie i kluby fitness - 4,9%

Powinny zostać zniesione ograniczenia w kościołach - 1,1%

Powinny zostać zniesione ograniczenia w sklepach - 2,2%

Inne - 1,6%

Nie mam zdania - 4,0%

Co Polacy sądzą o otwieraniu biznesów wbrew obostrzeniom?

Respondentów zapytaliśmy również o to, co sądzą o otwieraniu firm wbrew obostrzeniom. 46,6 proc. popiera ich działania (28,3 proc. "zdecydowanie" je popiera, 18,3 proc. "raczej" popiera). Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na otwarcie swoich biznesów, nie mogą liczyć na poparcie 40,4 proc. ankietowanych (11,7 proc. "zdecydowanie" nie popiera takich decyzji, 28,7 "raczej" ich nie popiera). 13 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Sondaż United Surveys / RMF FM





Sondaż został przeprowadzony 22 stycznia metodą CATI, próba: 1000 osób



W poniedziałek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk wypowiedziała się na temat skali otwierania firm wbrew obowiązującym rozporządzeniom: Zgodnie z informacjami, raportami, które są przedkładane cyklicznie na rządowych zespołach zarządzania kryzysowego, mówimy o 150-200, po tym weekendzie, obiektach gospodarczych, które zdecydowały się na otwarcie. Jest to odmienna liczba, niż ta wskazywana przez izby i stowarzyszenia, chociażby z branży gastronomicznej.

Semeniuk podkreśliła, że te podmioty będą wyłączone z pomocy zarówno tarczy branżowej, jak i z pomocy tarczy finansowej PFR 2.0.

"150-200 obiektów gospodarczych zdecydowało się na otwarcie mimo obostrzeń"





Otwarcie galerii i siłowni wkrótce?

Jak informował wczoraj reporter RMF FM Krzysztof Berenda, Główny Inspektorat Sanitarny jest gotowy dać zielone światło dla otwarcia siłowni w całym kraju. Przedsiębiorcy i przedstawiciele sanepidu uzgodnili, jak bezpiecznie otwierać siłownie w czasach epidemii koronawirusa . Takie porozumienie nie oznacza jednak, że siłownie mogą zostać otwarte. Potrzebna jest jeszcze zgoda Rady Medycznej działającej przy premierze oraz decyzja całego rządu.

Według informacji RMF FM rząd może ogłosić wkrótce otwarcie sklepów w galeriach handlowych od 1 lutego. Jest także szansa na otworzenie hoteli i pensjonatów - są tu jednak pewne wątpliwości, gdyż może to zachęcić ludzi do podróżowania, a tego rząd wolałby uniknąć. Nie można jednak na razie liczyć na otwarcie restauracji, siłowni i klubów fitness. CZYTAJ WIĘCEJ >>>TUTAJ<<<

Od grudnia w Polsce obowiązuje tzw. kwarantanna narodowa, w wyniku czego zamknięte pozostają stoki narciarskie, hotele i pensjonaty, restauracje oraz kina. Lockdown miał trwać do 17 stycznia, jednak został przedłużony.