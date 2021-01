"Godziny dla seniorów zostaną zniesione od 1 lutego" - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu przedstawił także listę innych zmian dotyczących pandemicznych restrykcji. Będą one obowiązywały od początku przyszłego miesiąca.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej opowiedział o zmianach, jakie rząd wprowadzi w koronawirusowych obostrzeniach, od 1 lutego. Tego dnia w reżimie sanitarnym zostaną otwarte galerie handlowe i muzea.

Niedzielski przekazał również, że od 1 lutego zniesione zostaną godziny dla seniorów. Do tej pory obowiązywały one od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12. Wtedy zakupy w sklepach spożywczych drogeriach i aptekach mogły robić klienci wyłącznie powyżej 60. roku życia. Taka sama zasada obowiązywała w przypadku placówek pocztowych.

Zwrócili się do nas przedsiębiorcy z apelem o zniesienie godzin dla seniora; przychylamy się do tego apelu i od 1 lutego godziny dla seniorów zostają zniesione - poinformował zdrowia Adam Niedzielski, apelując jednocześnie: Ponieważ otwieramy cały handel, otwieramy go z taką intencją, że jest tam zachowany reżim sanitarny, mamy wymóg zachowania dystansu, wymóg noszenia maseczek, to również tutaj przychylimy się do tego apelu i godziny dla seniora zostają zniesione od 1 lutego.

Wydaje się, że też tak, jak postępują szczepienia w grupie seniorów będziemy mieli coraz bezpieczniejszą sytuację. I mamy realne argumenty, żeby iść w tym kierunku - dodał minister.

Godziny dla seniorów obowiązywały w Polsce od 15 października.







Kwarantanna narodowa przedłużona

Od 28 grudnia w Polsce obowiązuje tzw. kwarantanna narodowa, w wyniku czego zamknięte pozostają stoki narciarskie, hotele i pensjonaty, restauracje oraz kina.

Lockdown miał trwać do 17 stycznia, jednak został przedłużony do 31 stycznia - do szkół wróciły w poprzedni poniedziałek tylko dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych. Teraz minister Niedzielski ogłosił przesunięcie sporej części obostrzeń do 14 lutego.

Coraz więcej przedsiębiorców buntuje się jednak przeciwko zakazowi i otwierają lokale mimo zaleceń. Według szacunków, w miniony weekend otworzyło się kilkadziesiąt tysięcy lokali w całej Polsce.

