"W związku z wprowadzeniem kontroli na granicach, czas oczekiwania sięga kilkunastu godzin". "19 godzin bez jedzenia picia, zero sanitariatów" – maile o takiej treści od kierowców, którzy wracają do kraju, trafiają do naszej redakcji. Ogromne kolejki to efekt przywrócenia kontroli granicznych w związku z pandemią koronawirusa. W RMF FM i na RMF24.pl na bieżąco informujemy Was o aktualnej sytuacji w kraju.

Na niektórych przejściach granicznych kierowcy czekają już kilkadziesiąt godzin / Artur Reszko / PAP

Zakończyły się kłopoty związane z blokowaniem dojazdu do przejścia granicznego w Świecku, ale to nie zmniejszyło kolejki oczekujących na jej przekroczenie. Strażnicy graniczni rozdają kierowcom karty lokalizacyjne już kilkaset metrów przed stanowiskiem kontroli.

Zgodnie z przepisami musimy zweryfikować kartę z dokumentem tożsamości. To pochłania bardzo dużo czasu, ale chodzi nasze bezpieczeństwo. Jeżeli się okaże, że któryś z podróżnych będzie chory, łatwo będzie nam do niego dotrzeć - wyjaśnił komendant placówki granicznej w Świecku ppłk Krzysztof Krawiec.

Oczekującym na przejechanie granicy podróżnym strażnicy i policjanci rozdają wodę. Kierowcy zwracają jednak uwagę, że taka pomoc przydałaby się tam, gdzie korek się zaczyna - 30km przed granicą.



Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada - przejście graniczne w tym miejscu zostanie poszerzone. Niemieckie władza apelują również o otworzenie drugiego przejścia w pobliżu, które mogłoby przepuszczać np. tylko samochody osobowe.





We wtorek o poranku całkowicie wstrzymany został ruch przed przejściem granicznym w Świecku w Lubuskiem. Po niemieckiej stronie w rejonie miejscowości Briesen, czyli około 30 kilometrów od polsko-niemieckiej granicy w poprzek drogi stanęły trzy tiry.

Jak informował reporter RMF FM Mateusz Chłystun, kierowcy ciężarówek przekazali służbom, że domagają się otwarcia granic albo zdecydowanego usprawnienia kontroli, przynajmniej ciężarówek. Tłumaczyli, że transportują ładunki, które nie mogą czekać w kolejce - jak na przykład żywe zwierzęta. Do podobnej sytuacji doszło także w poniedziałek. Blokada zorganizowana przez Litwinów w Świecku zakończyła się konwojowaniem ich do wschodniej granicy przez polską policję. Przynajmniej kilka godzin na wjazd do Polski czekało się we wtorek rano także w Kołbaskowie czy Olszynie.

Na Dolnym Śląsku we wtorek rano zdecydowanie najgorsza sytuacja była na przejściu granicznym z Niemcami w Jędrzychowicach - tam korek miał 30 kilometrów, a na wjazd do Polski z Niemiec czekało się prawie 18 godzin. Obecnie korek ten sięga już 40 kilometrów, utknęło w nim wiele rodzin z dziećmi, a także tiry transportujące żywe zwierzęta. Na miejscu brakuje wody, żywności i dostępu do sanitariatów. Niemiecka policja i polska ambasada w Berlinie apelują do kierowców o zachowanie spokoju.

Ci, którzy chcieli przekroczyć piesze przejście w Zgorzelcu, musieli odstać około 4 godzin. Nie lepiej było na południu - odprawa na polsko-czeskim przejściu w Kudowie-Słone zajmowała średnio 5 godzin dla osobówek i ponad 15 godzin dla samochodów ciężarowych. Z kolei w Jakuszycach na wjazd do kraju trzeba było czekać około godziny.

W sumie - jak informował we wtorek o poranku reporter RMF FM Maciej Pałahicki - czynnych jest 6 przejść polsko-czeskich przejść granicznych. Najdłużej na wjazd trzeba czekać w Cieszynie - już ponad 15 godzin. Tylko nieco krócej w Gorzyczkach - 13 godzin czy Nowych Chałupkach - 8 godzin. Nieco lepsza sytuacja jest na granicy ze Słowacją. W Barwinku kierowcy rmuszą się liczyć z 4-godzinnym oczekiwaniem, a w Chyżnem ten czas został skrócony do 2 godzin.

Kilkadziesiąt godzin na odprawę oczekiwali natomiast we wtorek rano kierowcy ciężarówek na granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej na Podkarpaciu. Auta osobowe i autobusy były natomiast odprawiane na bieżąco - podawał reporter RMF FM Marek Wiosło. Po kilkanaście godzin na odprawę oczekiwali z kolei kierowcy ciężarówek na przejściach w Dorohusku i Hrebennem na Lubelszczyźnie.

48 kilometrów miała natomiast we wtorek rano kolejka aut oczekujących na wjazd do Polski z Litwy przez przejście graniczne w Budzisku w Podlaskiem. Czas oczekiwania na odprawę szacowany był na 14 godzin. Jak poinformowała Straż Graniczna, Budzisko to obecnie jedyny polsko-litewski punkt, w którym można przekroczyć granicę.

Żeby rozładować kolejki na przejściu granicznym w Budzisku i skrócić tam czas oczekiwania na wjazd do Polski, po południu uruchomione zostały odprawy na sąsiednim polsko-litewskim przejściu granicznym w Ogrodnikach - podał Podlaski Oddział SG.



Podczas spotkania prezydium rządowego zespołu zarządzania kryzysowego zapadła decyzja, że w najbliższym czasie będą otwarte kolejne przejścia graniczne, by udrożnić ruch - poinformował w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.



Po interwencji dziennikarzy RMF FM w imieniu kierowców, polskie służby zastanawiają się, czy nie otworzyć nowych przejść granicznych.





Aktualną sytuację na przejściach granicznych można sprawdzać pod adresem: https://granica.gov.pl/