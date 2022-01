„Jeżeli pełen arsenał związany z wyszczepieniem się kończy, to się używa tego, co zostaje w ręku. A wtedy w ręku pozostają restrykcje, pozostają obostrzenia” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski. Minister Zdrowia zaznaczył, że jeśli w Polsce trend związany ze wzrostem infekcji się utrzyma, to w środę lub piątek możemy się spodziewać decyzji rządu w sprawie zaostrzenia obostrzeń.

REKLAMA