Liczba pacjentów zmarłych z powodu koronawirusa przekroczyła 3000. W 90 proc. przypadków to mieszkańcy chińskiej prowincji Hubei, gdzie w grudniu zeszłego roku wybuchła epidemia COVID-19. Śmiertelne przypadki odnotowano w 10 innych krajach na świecie, z czego ponad 50 w Iranie i ponad 30 we Włoszech. Większość zainfekowanych osób przechodzi chorobę łagodnie. W Polsce do tej pory nie odnotowano ani jego przypadku koronawirusa. Oto nasz raport dnia - w tym miejscu znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na temat rozprzestrzeniania się groźnego dla zdrowia nowego wirusa z Chin.

