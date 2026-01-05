Rosjanie zbombardowali należące do amerykańskiej firmy przedsiębiorstwo w ukraińskim mieście Dniepr. W efekcie ataku doszło do wycieku oleju na okoliczne drogi. Trasy mogą być zablokowane nawet przez kilka dni. Moskwa uderzyła także na Charków, gdzie zniszczono infrastrukturę energetyczną.

Rosjanie uderzyli dronami w amerykańskie przedsiębiorstwo w Dnieprze / IMAGO/Vitaliy Ankov/Imago Stock and People/East News / East News

Rosyjskie wojska zaatakowały fabrykę Bunge w Dnieprze, co spowodowało wyciek 300 ton oleju.

Bunge to amerykańska firma, największy producent olejów butelkowanych, obecna w Ukrainie pod marką "Oleina".

Atak dronem wywołał pożar, uszkodził przedsiębiorstwo, samochody i linie energetyczne w Dnieprze.

W Charkowie rosyjskie rakiety uszkodziły kluczową infrastrukturę energetyczną, jednak nie ma informacji o ofiarach.

Władze apelują o spokój i stosowanie się do komunikatów służb, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad przywróceniem energii.

Rosyjskie wojska zaatakowały fabrykę w Dnieprze należącą do amerykańskiej firmy Bunge.

Bunge to międzynarodowa firma założona w 1818 roku, obecna dziś w ponad 40 krajach. Jest największym na świecie producentem olejów butelkowanych, a jej produkty są opracowywane przy wsparciu amerykańskiego Instytutu Bunge "The Oil Experts" oraz Europejskiego Centrum Innowacji Bunge. Firma specjalizuje się w produkcji olejów zarówno dla konsumentów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży gastronomicznej.

W Ukrainie Bunge jest reprezentowana przez markę "Oleina". Kluczowe zakłady firmy to m.in. Dnipro Oil Extraction Plant oraz kompleks produkcyjno-przeładunkowy w porcie morskim w Mikołajowie.

Jak donosi burmistrz Dniepru Borys Fiłatow, uderzenie okupanta spowodowało wyciek 300 ton oleju. "Służby komunalne sprzątają, wysypują piasek i żwir" - napisał Fiłatow w komunikacie na platformie Telegram, dodając, że z powodu wycieku jedna z głównych nadbrzeżnych dróg będzie zamknięta dla ruchu przez dwa lub trzy dni.

"Rosjanie zbombardowali AMERYKAŃSKĄ własność, ponieważ fabryka należy do firmy Bunge z St. Louis w stanie Missouri" - podkreślił Fiłatow.

Regionalna administracja wojskowa poinformowała także o pożarze powstałym w wyniku ataku drona. "W wyniku ataku drona w Dnieprze wybuchł pożar. Uszkodzone zostało przedsiębiorstwo, a także zniszczone samochody i linia energetyczna" - napisano w komunikacie.