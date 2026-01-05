Magdalena Fręch odniosła spektakularne zwycięstwo w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Brisbane, pokonując po niezwykle zaciętym meczu Marketę Vondrousovą, mistrzynię Wimbledonu z 2023 roku. Polka triumfowała po trzech setach: 7:5, 6:7 (3-7), 7:6 (7-0), broniąc po drodze dwie piłki meczowe.

Spotkanie Magdaleny Fręch z Marketą Vondrousovą trwało niemal trzy i pół godziny i dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Polka rozpoczęła mecz bardzo dobrze, wygrywając pierwszego seta 7:5. Druga partia padła łupem Czeszki po tie-breaku, co zapowiadało niezwykle wyrównaną walkę do samego końca.

Bohaterska postawa Polki

W decydującym secie Fręch znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Przy stanie 5:6 i 15:40 przy własnym serwisie musiała bronić dwóch piłek meczowych. Polka zachowała jednak zimną krew, odrobiła straty i doprowadziła do tie-breaka. Tam zagrała koncertowo, nie oddając rywalce ani jednego punktu i wygrywając 7:0.

To była piąta konfrontacja obu tenisistek, ale dopiero pierwsza wygrana Fręch. Polka zrewanżowała się Vondrousovej za ubiegłoroczną porażkę w drugiej rundzie French Open. Dzięki temu zwycięstwu awansowała do drugiej rundy turnieju w Brisbane.

Kolejna rywalka: Linda Noskova

W kolejnej rundzie Fręch zmierzy się także z Czeszką, Lindą Noskovą, rozstawioną z numerem dziewiątym. Dotychczasowy bilans spotkań przemawia na korzyść Noskovej (2-1), ale po takim triumfie Polka z pewnością będzie chciała pójść za ciosem.