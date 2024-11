W przyszłym tygodniu do Polski trafi nowa szczepionka dla dzieci przeciwko koronawirusowi - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o preparat zaktualizowany o nowe warianty wirusa, który będzie można podawać dzieciom, które skończyły sześć miesięcy. Dostawa do naszego kraju jest zaplanowana między 15 a 20 listopada. Z informacji naszego reportera wynika, że pierwsze dzieci będą mogły przyjąć bezpłatnie szczepionkę już w drugiej połowie przyszłego tygodnia.

Kiedy ruszy rejestracja na szczepienie najmłodszych dzieci?

Do Polski ma trafić ponad 50 tysięcy dawek szczepionki dla najmłodszych dzieci: między 6. miesiącem a 11. rokiem życia. Pediatra i Główny Inspektor Sanitarny doktor Paweł Grzesiowski podkreśla, że to szczepienie jest szczególnie zalecane dzieciom z osłabioną odpornością.

Będziemy mówili o dzieciach z przewlekłymi chorobami, dzieciach onkologicznych, bo to są dzieci, u których Covid-19 może wywołać ciężkie powikłania. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał zaszczepić zdrowe dziecko, nie będzie problemu, bo szczepionka będzie dostępna bezpłatnie - zaznaczył w rozmowie z RMF FM doktor Paweł Grzesiowski.

Szczepionka będzie podawana dzieciom w przychodniach i w szpitalach - zawsze w obecności i za zgodą rodzica albo prawnego opiekuna. Podawanie preparatu w aptekach jest możliwe tylko w przypadku osób pełnoletnich.

Rejestracja na te szczepienia ma ruszyć w przyszłym tygodniu. Termin i miejsce szczepienia dziecka rodzic będzie mógł wybrać na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Ok. 500 nowych zakażeń Covid-19 każdego dnia

Od ponad dwóch tygodni w Polsce podawana jest nowa, zaktualizowana szczepionka przeciwko koronawirusowi dla osób, które mają co najmniej dwanaście lat. Do tej pory przyjęło ją ok. 206 tysięcy osób. Skierowań wystawionych jest ponad 37 milionów. Otrzymali je także obcokrajowcy, którzy mają co najmniej 12 lat i mieszkają w Polsce.

Każdego dnia w naszym kraju rejestrowanych jest teraz średnio około pół tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Tygodniowo potwierdzanych jest według statystyk średnio od kilku do kilkunastu zgonów osób chorujących na Covid-19. Są to najczęściej seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi.