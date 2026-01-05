W lasach Nadleśnictwa Chojnów, w powiecie piaseczyńskim, w woj. mazowieckim pojawiły się doniesienia o obecności sześciu wilków w rejonie miejscowości Julianów i Obręb. Leśnicy apelują do spacerowiczów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas wyprowadzania psów.

Wilki w okolicach Julianowa i Obrębu pod Piasecznem. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów w lasach / Shutterstock

Trop wilków w chojnowskich lasach

Nadleśnictwo Chojnów poinformowało, że w lasach w okolicach Julianowa i Obrębu widziano sześć wilków. To niecodzienne zjawisko w tej części Mazowsza.

Jak podali leśnicy, zgłoszenie dotyczące wilków zostało szybko zweryfikowane przez służby terenowe. Niestety, zimowa aura nie ułatwiła zadania.

"Opadający z drzew śnieg zatarł tropy, co uniemożliwiło jednoznaczne potwierdzenie zgłoszenia. Niezależnie od tego, w najbliższych dniach w tym rejonie zostaną rozwieszone fotopułapki, które pozwolą lepiej rozpoznać sytuację i potwierdzić ewentualną obecność wilczej rodziny" - czytamy w komunikacie Nadleśnictwa Chojnów zamieszczonym na Facebooku.

Leśnicy przypominają, że las to przede wszystkim miejsce życia dzikich zwierząt, których obecność jest naturalna i pożądana. Wilki odgrywają w ekosystemie niezwykle ważną rolę. Regulują liczebność zwierząt kopytnych i pomagają utrzymać równowagę przyrodniczą.

Jak podkreślają eksperci, wilki żyją w grupach rodzinnych, które w Polsce najczęściej liczą od czterech do sześciu osobników. Nie są to przypadkowe "watahy", lecz stabilne rodziny, składające się z pary rodzicielskiej oraz młodych z jednego lub dwóch sezonów.

Apel do właścicieli psów

Szczególny apel leśników skierowany został do wszystkich właścicieli psów. Podczas spacerów po lesie czworonogi powinny być bezwzględnie prowadzone na smyczy.

"Pies puszczony luzem może oddalić się od opiekuna, zbliżyć do dzikich zwierząt lub zostać potraktowany jako intruz na terytorium wilczej rodziny. W takich sytuacjach to właśnie pies, a nie człowiek, może być narażony na niebezpieczeństwo" - przypominają leśnicy.

Wilki z natury nie są agresywne wobec ludzi. Unikają kontaktu i nie stanowią dla człowieka zagrożenia. Inaczej wygląda sytuacja, gdy na ich terytorium pojawi się obcy pies - wówczas może dojść do konfrontacji. Odpowiedzialne zachowanie opiekunów zwierząt domowych jest więc nie tylko wyrazem troski o pupili, ale także szacunku dla dzikiej przyrody.