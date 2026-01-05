Opady śniegu zakłóciły w poniedziałek ruch lotniczy, kolejowy i drogowy w Holandii. Setki lotów zostało odwołanych, a pociągi w okolicach Amsterdamu stanęły. Na drogach tworzą się korki, których łączna długość jest szacowana na kilkaset kilometrów.

Z powodu dużych opadów śniegu lotnisko Amsterdam Schiphol - jeden z najbardziej ruchliwych węzłów lotniczych w Europie - odwołało w poniedziałek rano prawie 500 lotów i było zamknięte dla ruchu do godz. 13 czasu polskiego - poinformowała agencja prasowa ANP.

Samoloty zmierzające do Amsterdamu były przekierowywane na inne lotniska. Jak zauważa Reuters, lotnisko Schiphol już od piątku odwoływało dziennie wiele lotów z powodu śniegu i mrozu.

Sparaliżowana kolej, korki na drogach

Śnieg sparaliżował również koleje. Holenderska spółka kolejowa NS poinformowała w poniedziałek, że wokół Amsterdamu nie kursują żadne pociągi, a także m.in. na trasach Utrecht-Lejda i Zwolle-Leeuwarden. Połączenia kolejowe z lotniskiem Schiphol zostały całkowicie zawieszone.

W niektórych regionach nie jeżdżą autobusy lokalnych przewoźników.

Z powody trudnych warunków na drogach w całym kraju doszło do wielu wypadków.

Autostrada A32 we Fryzji została całkowicie zamknięta między Akkrum a Grou z powodu gołoledzi. Ciężarówki utknęły m.in. przed akweduktem Mid-Fryslan, nie mogąc podjechać pod wzniesienie.

Na drogach tworzą się korki, których łączna długość jest szacowana na kilkaset kilometrów.

Władze prowincji Fryzja odwołały zajęcia w szkołach.

Złe prognozy dla Holandii

Według instytutu meteorologicznego KNMI w ośmiu z dwunastu prowincji Holandii obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżeń pogodowych - kod pomarańczowy

Oczekuje się, że opady śniegu w Holandii będą się utrzymywać przez cały tydzień.